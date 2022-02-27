陳茂波：暫緩追租設配套　長者業主可獲3個月租金墊支　上限10萬

財政司司長陳茂波今日（27日）於網誌表示，第五波疫情兇猛來襲，市面蕭條，一些經濟環節陷入「休克式打擊」，今季情況不容樂觀。而支持市民和中小企是保護社會的核心基礎，故預算案朝多角度維護和支持中小企，包括降低成本、支持資金周轉及刺激市道。

過去籲大地產商減租 反應未如人意

陳茂波續稱，過去一再呼籲大地產商和大業主盡可能考慮減租或調整租金結構，讓中小企商戶可挺過低潮，惟反應未如人意，面對這個疫情，更多中小企處於水深火熱之中。在這樣的考量下，遂決定在預算案中提出盡速立法，禁止業主就指定行業欠租的租戶，採取終止租約及相關法律行動，為期三個月。

陳茂波指，這是非常時間的非常手段，希望以時間換取解決問題的空間，透過設立一個類似「暫緩期」（moratorium period），為中小企提供喘息空間，避免企業出現「骨牌式」的倒閉潮。這措施並非不許業主收租，只是稍緩一點才追討；也不是鼓勵租戶不交租，只是為那些一時間未能承受高強度壓力的企業提供紓緩，尤其是中小企。

持單個商舖長者 可獲政府3個月墊支

他指，為理順暫緩追討欠租安排的運作，計劃中包括了多項配套，包括：（1）因這措施受影響的物業，差餉可順延繳交；（2）法例將同時列明，業主如因此而影響租金收入，令與該物業相關的借貸未能如期還款，期內業主也可暫緩向銀行還款（repayment moratorium）；（3）如有長者以個人名義持有單個商舖收租且賴以為生，政府將提供最多相等於三個月租金的墊支安排，上限十萬元。

他又指，有些人或顧慮這措施影響商業社會的運作或合約精神，但在英國、澳洲和新加坡等海外市場，在深陷疫情及經濟冰封之際，也曾有類似舉措，足見不同政府在關鍵時刻，也必須以保護經濟元氣和社會穩定為首要考量。

是次暫緩追討欠租的安排只維持三個月，陳茂波指也是迫不得已、非常時期的非常措施。暫緩追討欠租安排相關的條例草擬工作正全速進行，冀在這關鍵階段對指明行業的經營能提供短期保護。有關法例在完成草擬後，須經行政長官會同行政會議同意，並獲立法會審議通過後，才能生效。