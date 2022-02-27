林鄭月娥晤廣東省衞健委　同意加強分層治療減重症　貫徹動態清零

第五波疫情持續，特首林鄭月娥今日（27日）與到港支援抗疫工作的廣東省衞生健康委員會（衞健委）副主任張玉潤及多位來自廣東省的流行病學專家會面，聽取他們連日來經考察各方面抗疫工作後的意見和建議。

林鄭月娥感謝中央對特區抗疫的支持，廣東省委省政府的大力配合，率先在2月17日派出流行病學專家來港與本港衞生官員和專家對接；她對專家們不辭勞苦投入工作，並特意延長留港行程表示衷心感謝。



林鄭月娥與到港支援的廣東省衞生健康委員會副主任張玉潤及多位來自廣東省的流行病學專家會面。（政府新聞處）

林鄭月娥表示，獲悉專家組成員在港期間，除了與食物及衞生局、衞生署等代表會面，亦有視察個案追蹤辦公室的工作、實地視察模擬污水監測站及大學化驗工作等，感謝專家組成員提出不少建設性意見，其中有關建立網上病人資訊呈報平台「傳染病公眾平台」已逐步落實，讓檢測呈陽性或初步陽性結果的市民，提供相關流行病學資料及同住家人成員資料，港府可盡快分流確診者到不同設施隔離或在家中等候時做好防護措施，至今已有逾萬名市民使用該平台呈報資料。

會上討論港府近日因應風險評估及善用檢測資源而調整檢測措施，包括更廣泛採用快速抗原測試、持續針對風險更高的樓宇進行「圍封強檢」行動等，務求多管齊下，查出社會的感染情況和市民的個人情況，從而提高警覺，減低傳播風險。雙方也同意目前必須加強分層治療以減少重症及死亡個案，使醫療資源能有效地用於迫切個案。

▼2月27日 沙田禾輋邨欣和樓及民和樓圍封檢測▼



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內地專家建議更清楚解說死亡個案臨床狀況

針對今波疫情不斷上升的死亡個案，特區政府官員解釋香港進入高齡化社會，人均壽命是全球之冠，但不少長者長期體弱患病，在院舍接受照顧，而且早前接種疫苗比率很低。內地專家建議特區政府應更清楚向市民解說死亡個案的臨床狀況，並大力推動長者疫苗接種。

林鄭月娥說，廣東省衞健委和內地流行病學專家組成員在內地應對新冠病毒的豐富經驗，有助港府全面檢視現行各項控制疫情的策略和措施，因應香港實際情況加以調整，貫徹「動態清零」目標，政府會繼續用好中央的全力支援，務求盡快穩控疫情。

食物及衞生局局長陳肇始、政制及內地事務局局長曾國衞、衞生署署長林文健和醫管局行政總裁高拔陞醫生一同出席會議。