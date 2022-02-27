提早放暑假︱朱國強：打亂學校行政　幼稚園面臨結業促准續上網課

特首林鄭月娥日前宣布，因應疫情調整學校本學年的上學安排，將原本7、8月放的暑假提早於3、4月放，讓各界集中精神抗疫。政府將利用校舍作全民檢測、或隔離用途或讓學生打疫苗。

教育界立法會議員朱國強今日（27日）去信教育局局長楊潤雄，表示教育界無奈接受相關安排，但反映業界有多個難處，例如難以處理學校校曆行政問題、遲遲未知校舍會否被徵用等。



朱國強。（資料圖片）

1. 防疫指引資訊過時、宣傳不足

朱國強指，現時的「預防2019冠狀病毒病學校健康指引」是2021年11月30日更新及發出的，但指引發出後，疫情發展極為迅速，很多學校相繼出現師生確診個案，指引內容嚴重滯後，教育局分區主任對學校的查詢未能提供確切及合時的資訊，令學校無所適從，促請教育局盡快根據更新防疫指引。

朱國強表示，目前政府雖已製作了給家長的防疫資訊小冊子，惟相關宣傳不足，很多家長並不知道政府有提供相關資，建議當局將有關資訊，經學校發給全港教職員及家長，讓大家知悉確診後的申報程序、外出求診指引、申領支援物資詳情、藥物健康資訊等，以減少確診者求助無門的困擾。

教育局局長楊潤雄。（資料圖片）

2. 幼稚園面對大衝擊 應彈性容許網課

朱國強提到，據悉近日多間國際學校向局方提出，暑假提前會嚴重打亂考試及師生夏季回鄉探親等安排，並獲局方回覆會彈性處理。他認為，如果局方在平衡過防疫及業界所面對的困難後，決定給予國際學校彈性繼續上網課，那就更加應該支援幼稚園及幼兒中心。

他指面對提早放暑假，幼稚園及幼兒中心面對更大衝擊，勢必掀起新一輪退學潮，幼師被迫停薪留職，甚至倒閉結業，影響幼教質素，促論當局可考慮容許幼稚園師生繼續留家網課「，既不會造成播疫風險，亦有機會減輕幼稚園的財政壓力。」

▼2月22日 林鄭月娥公布多項防疫措施▼



3. 打亂學校校曆、合約與代課教師合約

朱國強表示，當局是次調動上課安排，學校普遍關注校曆表及學校活動的編排，認為政府應提供明確指引，通知學校暑假何時開始及結束，並建議容許學校彈性處理各項安排，包括調整190天上課日的要求、延後小五第一次呈分試、小六升中放榜、中一入學前測驗及中學註冊安排等。

他又提到，不少學校反映提早放暑假不免打亂學校行政工作的安排，包括處理合約教師及月薪代課教師的合約、各類招標及合約的安排、使用有時限津貼出現困難、未能如期完成QEF（優質教育基金）撥款計劃等等，「同時有學校反映，聘請下學年新老師可能出現困難，希望基本法測試可以彈性處理，在入職後一年內補考。」

4. 未知校舍會否被徵用、需否回校當值

朱國強表示，對於校舍被徵用作抗疫用途，學校關注到當局何時會通知會否被徵用，屆時學校職員是否需要回校當值、教師又能否回校工作。

朱國強希望，局方可給予清晰指引，並派員學校視察校舍實際情況，以便評估是否適合作抗疫用途，期間的人手安排及消毒工作需由政府承擔，並應於本學年及下學年向全港學校提供防疫津貼，加強學校防疫，確保校舍安全。