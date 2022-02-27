快速測試資訊發放混亂　議員促政府提供全名單　憂強檢釀行政災難

政府前日（25日）宣布，為免資源重疊及耽誤時間，計劃容許快速測試呈陽性的人士，透過網上系統，直接登記陽性結果，毋須再經過核酸檢測確認，可直接獲視為陽性個案作後續跟進。政府昨晚發出「有關選擇及使用快速抗原測試套裝」新聞稿，進一步解釋測試套裝（下稱快測包）的選用。

不過，該網頁只是列出4類可接受的認證，當中包括一些冗長的英文連結，一般市民難以檢索，政府至今亦未有一份完整的認證名單。

有立法會議員表示，政府至今資訊發放相當不足，對於快測包的解釋，令市民無所適從，擔心以目前政府的資訊發放水平和隔離安排，如在3月實行全民強檢，可能釀成「行政大災難」。



▼2月26日 市民搶購快速檢測劑▼



+ 4

市民須自行檢索長篇英文資訊

自政府公布接受快速測試結果以來，昨日（26日）起市面搶購潮加劇。不過目前市面上出現的快測包可能質素參差，難以完全掌握哪些信得過、哪些信不過。

政府昨晚發出的新聞公報，指明接受4項主要市場（包括本港、內地、歐洲及美國）的相關機構認可的快速抗原測試產品：

1. 本港衞生署醫療儀器行政管理制度下已表列的2019冠狀病毒病快速抗原測試；

2. 國家藥品監督管理局認可；

3. 歐盟的2019冠狀病毒病抗原檢測試通用清單；

4. 美國食品藥品監督管理局授權作緊急使用。

不過根據該新聞公報附有的連結，在衞生防護中心的網頁中，並沒有完整的認證清單，只是提供4個連結予市民自行檢索。其中（3）、（4）只有英文網站，（3）關於歐盟認證的內容長達57頁。

目前市民最需要得到的資訊，是走到藥房或在網上購買快測包時，可以簡單便捷地知道面前的產品是否合乎規格，會否檢測過後結果不被接受。面對上述政府公布的資訊，一般市民要檢索尚且有困難，對於一些不懂英文、使用手機技術有限的長者來說，如同「強人所難」。

▼檢測及確診求醫指引▼



林哲玄：資訊發放倉促 至少要有整全清單

立法會醫療衞生界議員林哲玄表示，政府接納快測結果，資訊發放明顯十分倉促，根本來不及考慮市民實際使用有多困難，認為目前狀況非常不理想：「理論上，最好的做法就是只有獲得認證的套裝才可以運抵香港出售，但既然已有不同的快測包流出市面，那政府至少要有一個整全的清單，讓市民在購買時可以即場快速核對品牌名稱。」

他又指，曾核對過政府接受的快測包名單，發現有一些醫管局內部使用的產品，竟都不在名單之中：「因為這些測試劑要拿認證，有頗長的程序，醫管局經過內部實驗後，認為一些選購回來的快測劑有用，就會投入使用。但原來有些醫管局在用的牌子都不算數？這個有很大問題，政府必須盡快解釋清楚和更新資訊。」

市面上有多款不同牌子的快速檢測包。（資料圖片）

指政府未有妥善運用私營醫療力量

林哲玄認為，政府目前資訊發放落後，而隔離和治療安排尚有多個明顯問題未解決：一、長者和殘疾人士院舍爆疫多時，政府沒有妥善視察有哪些院舍可以原地隔離；二、運送病人的車輛。既然消防處表明救護車不足，未來有何方法填補，例如向醫療輔助隊，聖約翰救傷隊等救助，以及租用更多旅遊巴等；三、未有妥善運用私營醫療力量，如徵召私家醫院，向他們提供經濟支援並要求他們只做緊急個案，騰出非緊急人手協助抗疫。

林哲玄指，如果政府真的想在3月進行全民強檢，必須向社會交代後續的隔離、治療、分流等安排，否則將會演變成另一場「行政大災難」：「全民強檢只是一個工具，為了阻隔病毒，不是為做而做，現時未開始（全民強檢），已經有那麼龐大的隔離需求滿足不到，那之後還得了？檢測完、治療完又怎樣？回到社區再感染第二次嗎？」

陳凱欣：資訊混亂應推懶人包

曾任食物及衞生局政治助理的立法會議員陳凱欣表示，昨晚查找快測包資訊時，正好經歷檢索困難的問題。她指內地認證的品牌，和歐美認證本身有一些重複，又有中英對譯的問題；而這些網頁資料本身又有一些其他與快測包無關的資訊，市民容易混淆，政府相當有需要自行整理清單，告訴市民哪些快測包可以接受，「至少都弄個懶人包，告訴市民現時市面常見的品牌，有哪些可以，有哪些不可以」。

陳凱欣指，政府近日不斷向市民表示「急症室爆滿唔好嚟」，但又沒有告訴市民方艙醫院、新隔離設施的興建進度和具體可提供的床位，予人感覺「政府自己都亂晒大龍」，相當打擊市民對抗疫的信心。她又指，「人民日報香港」在fb專頁中，都尚且會發放方艙醫院興建過程俯瞰片段之類的正面資訊，特區政府負有抗疫的主體責任，卻連這些穩定民心的手法都不懂，「政府網頁、添馬台專頁，是沒有這些更新資訊，只會不斷呼籲市民『別來急症室』，市民又怎會有信心？」

政府公布關閉19個流動採樣站，陳凱欣批評做法「掩耳盜鈴」。（資料圖片）

批政府關採樣站「掩耳盜鈴」

陳凱欣又指，政府前日公布接受快速測試結果後，就關閉19個流動採樣站，讓市民自行上網呈報測試結果，更以派發快速檢測套裝代替強制檢測，但呈報系統至今又未公開使用：「檢測站就關了，但平台未啟用，就算有平台市民自己都未必懂得報，收回來的（確診）數字極可能不齊全；而且沒有強檢公告，『迫』不到市民去做檢測，結果自己『不做不檢』，或者提供一些不準確的樣本，那不就發現不到個案？」

她批評，政府以上一系列做法如同「掩耳盜鈴」，通過壓低檢測量「人手」壓低新增感染數字：「往後數天，確診數字都是清理一些之前積壓下來的檢測，但之後可能會下降了，因為做檢測的次數少了，但根本是一個『假象』，反映不到疫情，只是將問題『掃晒落地毯底』，看不到就算。」

質疑實質在走「共存」一套

陳凱欣總結：「政府現時這樣做，叫市民自願自檢、自評自報，有事就自閉自醫、自生自滅，等到痊癒了就自癒自放、自由自在，這種做法其實就是英美那一套『與病毒共存』，政府只是口中無放棄『動態清零』，不肯承認失敗，因為這是國策，是政治問題，但實際上在做的事就是『共存』那一套。」

她擔心以政府這種態度，全民強檢最終都無法切斷傳播鏈，寄語市民在這段時間內盡量自保，「每去一次公共地方，都要當成一個感染風險，有沒有強檢令，只有要風險都要去檢測。」