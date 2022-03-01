民建聯調查：逾九成人支持禁足　劉國勳批政府資訊混亂、頻改口風

全民強制檢測本月進行，民建聯立法會議員劉國勳今日（3月1日）發布網上問卷調查結果，顯示有九成受訪者支持在全民檢測期間實施禁足令，並有七成受訪者認為應作全港範圍的禁足。

劉國勳表示，政府近日有關全民檢測的資訊發放十分混亂，說法一時一樣，徒增市民的恐慌情緒，要求政府盡快制訂全盤的計劃，向市民清楚交代。



七成受訪者撐全港範圍禁足

民建聯在2月26至28日進行網上問卷調查，收到13,569份回應。結果顯示，90%人認為全民強檢應按地區進行，10%認為應按身份證次序；90.5%受訪者贊成全民檢測配合封城禁足；70.7%人認為應實行全港性的封城禁足，26.4%人認為以十八區形式實行。

在接受程度方面，21.9%受訪者接受1至5天的禁足、35.5%表示可接受6至10天、27.3%表示接受11至15天、15.4%表示接受16天或以上；禁足期間的物資方面，52.8%受訪者表示應由政府派送、47.2%則認為政府可提早公告圍封，由市民自行預備。

▼3月1日 市民到超市搶購物資▼



劉國勳：社會對禁足接受程度提高

劉國勳指，調查結果顯示禁足的社會接受程度已隨時間提高，目前大部分市民都接受禁足以配合全民檢測，近日社會有關封城的假消息謠傳，日常生活用品及食物被搶購、出現缺貨問題。他認為，政府在資訊發放上要公開、透明，確定全民檢測的大方向後，官員應盡快及主動向市民清楚解說，並讓市民有足夠時間準備，以免社會恐慌。

他特別提到，政府對於全民檢測的資訊發放流於「唧牙膏」式，點名批評食物及衞生局局長陳肇始昨日一句「不排除封城」，導致市面出現恐慌，「一窩蜂」搶購物資，形容「市民用行動表達了他們的不安」。他認為政府在訊息發放上，應該交代清楚計劃、告訴市民物資如何處理、如禁足期間有緊急情況如何安排、豁免群組包括哪些人等等，給予足夠時間市民預備。