香港民研：林鄭月娥評分維持31.9分　民生經濟狀況評價急跌

香港民意研究所今日（3月1日）發表新一輪特首及特區政府民望，特首林鄭月娥評分維持31.9分，與上次同類調查沒有變化。



評論員：「抗疫首戰勝利」說法惹反感

民研於2月21至24日，由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問了1,002名香港居民。調查顯示，特區政府的最新滿意率淨值為負48個百分點，較一個月前下跌8個百分點，並創2020年10月以來新低，但變化未超過抽樣誤差，信任淨值則為負18個百分點。

特首鄭月娥的最新評分為31.9分，比起上次無起跌；支持度淨值為負53%，同樣沒有變化。

市民對現時政治、民生及經濟狀況的評價，滿意淨值分別為-36、-51及-55個百分點，所有狀況的滿意淨值相比一個月前皆顯著下跌，民生狀況的跌幅更高達15個百分點，並創2020年10月以來新低，經濟狀況滿意淨值則創2021年2月以來新低。

客席評論員、前油尖旺區議員李傲然表示，近日新冠疫情進一步惡化，亂象叢生，相信是特首和特區政府民望繼續低走的原因；林鄭昨日形容方艙醫院落成是「抗疫首戰勝利」，對於一些目前水深火熱的市民而言，相信會非常反感，下一次調查的評分或會受到影響。

民研副行政總裁鍾劍華表示，特首民望持續低走，即使有升跌都是窄幅上落，反映市民對目前的新政治環境仍然不滿意，政府需要思考如何讓社會走出撕裂困境。