全民檢測｜林鄭月娥指仍評估需否禁足　或安排同住家庭一同強檢

港府下月將推行「全民強制檢測」，內地專家倡議配合禁足令，繼食衞局局長陳肇始今早改口風後，特首林鄭月娥今(28日)表示，仍在評估全民檢測期間需否設有禁足安排，包括限制市民外出程度。
她強調全民檢測涉及整個社會，需認真檢視，另方案仍在細化，接受強檢市民或會以同住家庭作單位，而非按照當局早前建議的出生年份。
改家庭為單位 因家居感染比率高
林鄭月娥稱，全民強制檢測最大目標是要徹底、快速、有序，及有效清零，公共衛生專家均建議，最好是市民能停下來，在有陰性結果前不要移動，惟全民檢測涉及整個社會，需要認真評估，限制市民外出的程度為何，而提供提供必要及緊急服務的人，是不能禁足。
林鄭月娥早前曾稱會以出生年份劃界，予市民分批分批接受檢測。她表示，近日聽到不少意見，上述安排未必最有利市民，或會作出調整，且在公共衞生角度而言，家居感染比率高，整個同住家庭共同檢測或會較好。
呼籲市民保持冷靜面對謠傳
被問到市面及超市出現搶購潮，林鄭月娥呼籲市民保持冷靜，她指無新鮮食物來港的傳聞實屬謠傳，強調本港食品目前供應正常，主要食品類別包括食米、麵食等均有足夠存貨，內地進口本港的鮮活食品供應亦大致回復平日水平，市民不用擔心。
至於跨境物資供應方面，她提到，特區政府與廣東省政府和深圳市政府，一直緊密合作，共同拓展不同途徑以確保內地供港鮮活食物、蔬菜和其他物資供應穩定，最新包括已開通「海上快綫」水路運輸服務，以及正全力籌備落實的鐵路貨運安排。
2月28日，本港多家超市出現搶購潮
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