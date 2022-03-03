全民檢測｜「小禁足」方案仍推進中　傾向可限時到超市藥房、診所

近日有關「封城」、「禁足」的消息滿天飛，政府官員一句「不排除禁足」，市民隨即到超級市場入貨，搶購糧食及日常用品，市面陷入一片恐慌。《香港01》前日率先報道，政府初步計劃於3月26日至4月3日實施，為期9日，合共檢測三次，有限度禁足期4日。

不過，特首林鄭月娥昨日（2日）見記者時表示，不會實行全城「禁足」或「封城」，但會有某種程度的限制外出，以大幅壓縮人流。林鄭話音一落，不少市民以為政府再次轉軚，不會推出禁足令配合全民強檢，搶購物資亦變成「得物無所用」，但其實林鄭所指的是不會「全面」禁足，換言之，市民仍可一些情況下外出。

據了解，政府內部仍推進「小禁足」方案，研究容許市民在限定時間內，可到訪超市、藥房及診所，並非完全禁止出街，市民毋須恐慌搶購糧食。



▼3月2日 AEON藍田分店出現搶購潮▼



+ 9

9日檢測期之中4日「小禁足」 可買食物藥品

食物及衞生局局長陳肇始早前表示，政府未拍板全民強制檢測期間不會禁足，指現時仍在商討之中，部份市民即解讀為政府在全民檢測時可能會禁足，因此呼籲親戚朋友提早「入貨」儲糧，連日來超市大排長龍。

據了解，政府正研究全民檢測的細節，初步計劃在3月26日至4月3日實施，9日之內檢測3次，並正研究在最初4日實行「小禁足」。所謂的「小禁足」是指容許市民外出購買指定物品，例如食物、藥物等，具體細節仍有待最後拍板。

林鄭：一定不會「不出不入」 會限制外出

事實上，政府內部亦考慮到，要市民多日不能外出並不可行，因此正研究相關細節，如何盡量壓縮人流。林鄭月娥昨日（2日） 在羅湖迎接首班內地輸港物資列車時表示：「有些地方推行全城『禁足』或『封城』是不出不入的，香港一定不會推行這事情。但某一種程度的限制外出，從而達致大幅壓縮人流的目的，這個以前在做，日後為配合全民檢測相信也會推行。」她強調，所有措施都要考慮香港的實際情況和市民的需要。

至於全民檢測日期，消息透露商討過程中有不同意見，本港政府專家主張推遲至4月中，待疫情從高峰回落時做會較有效率，務求把所有隱性個案揪出隔離以「斷尾」，達致「動態清零」，但內地專家則希望愈快愈好。

▼青衣方艙醫院已落成▼



+ 4

建制料可限定時間到超市購物

以政府立場來說，就算提早進行強檢亦恐怕「搞唔切」，因需要建立大量隔離設施、制定進入隔離營與居家抗疫的分流方式。林鄭月娥昨日亦提到，面對每日數以萬計的個案，不可能把所有人都從他們的家居移走，安置到隔離設施，如何分流處理要考慮確診者的身體狀況、家居環境等。

對於市民最關心的能否出外買食物，有了解情況的建制派透露，政府研究中的方案是「小禁足」，容許每個家庭限定在一至兩小時之內，外出到超市購物，或到藥房、診所看醫生。該人士強調，政府仍在商討細節，所有方案未最後拍板。

▼3月2日 AEON藍田分店出現搶購潮▼



+ 9

田北辰冀盡快做 未打針者須入隔離設施

實政圓桌立法會議員田北辰表示，他多次建議全民強檢期間「封城」9日配合，但容許市民在特定情況下出外，例如購買食物和看醫生。至於實行時間，他說從市民及經營者角度，現時最近每日數以萬計確診個案，再加上搶購潮，認為香港人心理健康已經非常差，「好多人都頂唔順」，因此個人認為愈早愈好。

對於全民檢測可能找到數以十萬計的確診者，無法將他們全數送入隔離設施，田北辰指，政府須訂立進入隔離設施的先後次序，他建議若一個家庭有人未打針，而該人檢測呈陽性，就要送入隔離設施，認為此方案亦可以收「谷針」之效。