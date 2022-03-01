01消息｜全民檢測「入住隔離營」或「留家隔離」機制　或可自選

香港疫情嚴重，接近港府消息人士透露，本月實施全民強制性檢測，可能會檢測出數以10萬計的確診陽性個案，然而，屆時本港隔離中心的容量，即使在中央全力援建「方艙」下，連同酒店房間及原來設施，頂多能接納大約10萬名確診者，餘下可能仍有超過數以10萬計的確診者，尚須留家隔離，究竟到時按甚麼標準，哪些確診者會入住隔離營 ? 哪些確診者可留家隔離呢 ?



▼2月28日 青衣方艙醫院內部現況▼



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數以萬計確診 難逐一審視應否隔離

上述消息人士透露，原來按醫療專家意見，當然是較重症狀的確診者，年長人及小童等，需要入住隔離中心，不過隨着港府高層持續深入討論，認為應該考慮以下兩點。第一是運作系統效率的問題，當每日有近百萬市民檢測完畢，每日都會「撈出」數以萬計的確診者，屆時再由衛生當局審視每宗個案，再決定是去隔離中心，抑或留家隔離，實際運作是不可能完成的。故此，必須在登記時，由電腦分析好，一旦登記者不幸確診，配合運算屆時配隔離中心的入住率，便可即時列出確診者該在何處隔離。

林鄭月娥到青衣方艙醫院視察。

傾向先行輸入「入住意願」

其次，是考慮確診者的家居實際情況，倘若確診者居住環境，甚為寛敞，自然趨向留家隔離，反之，確診者是劏房戶，家居狹窄容易傳播，自然不介意入住隔離營。因此，宜容許申請市民「有得揀」? 當然政府也可設計一套較佳電腦甄選程式，例如要申請者輸入家居面積、厠所一個或兩個、居住人數，再決定是否適合家居隔離等，然而要政府在如此逼迫時間設計好程式，恐怕未必能成事，故政府現趨向，先由申請者輸入「入住意願」，變成設有自選功能，讓市民某程度上有得揀。

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議員料多數市民寧留家隔離

不過，有持反對意見的參與決策人士認為，必須設立醫療強制入住的標準，例如未接種疫苗人士，既易重症，又易於在社區播毒的確診者，必須強制送入隔離營，原則是易於危害社區的確診者，全部送入隔離營，餘下低風險確診者，則容許「自選」隔離地點。

特首林鄭月娥昨日發表視像講話時提到，政府會採取分流隔離，按確診人士身體狀況、家居環境和同住家人等，安排進入社區隔離設施或入院。

位於青衣的社區隔離及治療設施（或稱方艙醫院）昨日交付，歷時一星期已建成，主要用作接收無病徵或輕症的新冠病毒患者，但外界焦點落在需要共同洗手間和浴室。有建制派議員私下說，擔心無獨立廁所容易引發交叉傳播，而對很多人來說，「寧願居家隔離舒服啲、有私隱啲，如果病情唔嚴重，有得揀都留家隔離，或者去竹篙灣（隔離中心），起碼有獨立洗手間。」