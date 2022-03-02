全民檢測｜禁足與否惹恐慌　政府多次轉口風　議員倡統一發放資訊

本港第五波疫情，自1月爆發以來，至今確診個案日增逾萬宗，近日傳出禁足消息，更引起市民恐慌，出現食品、藥物搶購潮。本港抗疫亂象頻生，有議員表示政府防疫資訊混亂，政府官員和專家口徑不一，各說各話，令形勢惡化，認為要改變「放風」文化，統一發放資訊。



翻查報道，港府過去數月在防疫措施上多次改口風，例如1月頭曾發稿澄清不會禁晚市堂食，兩日後卻宣布禁止。特首林鄭月娥對全民檢測的口徑亦多次改變，由2月初表明不會全民檢測，至2月中改變態度，宣布推行全民檢測。



至於是否要禁足，政府在過去一周更傳出多個說法，食衞局局長陳肇始曾稱不排除禁足，林鄭月娥今日（2日）則表示，本港不會實行全城「不出不入」的全面禁足。



多次推翻幾日前說法 包括禁堂食、全民強檢、押後選舉

自第5波疫情爆發至今，政府防疫措施屢次改變，林鄭月娥和政府官員多次推翻早前的說法，包括1月3日網上流傳政府將禁晚市堂食，政府當晚發稿澄清沒有此打算，不過在兩日後，林鄭月娥召開記者會宣布收緊社交距離措施，包括禁止晚上6時後堂食。

其後疫情持續升溫，社會上有呼聲要求全民檢測，林鄭月娥2月8日指政府資源不是無限，政府應聚焦進行圍封檢測。但在2月22日，林鄭月娥召開記者會，公布將推行全民強檢，表明不會禁足。政務司司長李家超早前於2月12日亦表明現階段沒有封城計劃，不過在內地專家月底到本港視察後，政府口風又有改變，食物及衞生局局長陳肇始在2月28日表示不排除會禁足。林鄭月娥今日（2日）又表示本港不會進行全城「不出不入」的禁足或封城。

在快速測試方面，林鄭月娥在2月4日表示快速測試不能代替強制檢測，不過在2月25日，政府宣布，按地區風險增派快速測試套裝以取代強制檢測公告。

另外，林鄭月娥2月8日指特首選舉規模較細，暫時毋須押後，惟在一個多星期後，林鄭月娥又宣布特首選舉延期至5月舉行。

謝偉俊倡統一公布防疫資訊 田北辰促改「放風」做法

選委界立法會議員謝偉俊表示，面對「戰疫」，資訊發放很重要，目前問題在於政府說法突然改變，例如早前宣布禁晚上6點後堂食，「本身講明唔會做嘅嘢，過兩日就會做」，令市民對政府大失信心。他說，雖然香港是言論和資訊自由的社會，但面對疫情，自由度有需要收緊，促請林鄭月娥指示政府官員和專家稍為收斂，改由統一發言人公布防疫資訊。

實政圓桌立法會議員田北辰認為，政府因應情況和社會反應而「轉軚」，屬可接受的做法，但政府應「諗清楚」才作出公布，而且宣布決定時，應一併交代配套措施，以免引起市民恐慌。他稱，政府應一改以往經官員「放風」的做法，改由特首統一公布消息，「政府好興放風，放嚟做咩？傳媒放風就話啫，官員出嚟放風就大鑊，個個都講唔同嘢。」他亦認為，政府應盡快立法規管假資訊，現時有關疫情的假資訊也危害到公共安全。

陳凱欣稱政府轉軚過快 「得個講字全部未落實」

選委界立法會議員陳凱欣表示，目前抗疫資訊頗為混亂，特首、局長、本港專家、內地專家以至出席「430記者會」的官員均有不同說法，官員口徑不一致，口風每兩三日改變一次，猶如為形勢火上加油。她以是否禁足為例，特首上月22日表明不會考慮禁足，陳肇始上月28日稱不排除禁足，但同日特首發表視像講話則沒有作任何澄清，官員在「430記者會」上又曾稱表示不排除封城。

對於政府過去多次「轉軚」，陳凱欣稱，政府一開頭可能有所堅持，不過其後因情況改變而「轉軚」屬合理做法，但認為過去一周政府態度「轉得太快」，令市民無所適從。她又指，政府過去改變政策後，未能及時實施措施，向市民展示成效，令市民對政府失去信心，「轉軚唔緊要，得個講字，全部未落實。」

她建議由特首統籌訊息發放，召開聯席記者會，讓本港和內地專家表述意見，再明確向公眾交代何時會作出決定。針對搶購糧食的問題，她認為政府應公開米倉情況，證明本港糧食供應充足。她又指，目前醫護承受龐大壓力，希望政府盡快推行減少社區傳播。

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