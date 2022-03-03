特首選舉押後︱政府指5.8唯一方案　疫下限聚有影響？無禁止選舉

行政長官會同行政會議上月引用《緊急情況規例條例》（《緊急法》），因應疫情將特首選舉推遲至5月8日舉行，以「先訂立、後審議」形式提交立法會。立法會相關小組委員會今日（3日）舉行視像會議討論。

政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光表示，目前政府唯一目標是5月8日如期舉行選舉，沒有第二個方案。至於多名議員關注如果到了新的提名期及選舉日，疫情仍未受控將如何處理，鄧忍光僅表示：「我哋盡量（如期舉行選舉）。」



提名期撞正全民強檢？鄧忍光：盡量如期

鄧忍光表示，推遲至5月8日有3個主要考慮，其一是爭取時間抗擊疫情，雖然選民人數只有1,500人，但特首選舉一向都是面對全港市民做宣傳活動，接觸各界人士，不止選委，疫情下這類活動不可能進行。其二，《基本法》規定行政長官任期6月30日完結，延期不可太久。最後，法例實際上有機會出現無法選出行政長官，而要預留時間給第二輪選舉。

新思維議員狄志遠擔心，如果5月8日疫情未有改善，新一任特首又要在7月1日前產生，當局有否其他後備方案。鄧忍光強調，無限期押後選舉將有法律上的風險，當局目前沒有其他後備方案，唯一方案是5月8日舉行選舉。政府會繼續以穩控疫情為當前壓倒一切的任務，全力抗疫。

疫情若未過限聚令有影響？並不禁止選舉活動

多名議員關注到，特首較早前表明社交距離措施會延至4月20日，但根據新定的選舉日期，提名期為4月3日至16日，到時社交距離措施相信未屆滿，如何進行提名工作；萬一疫情在一個多月後仍未受控將如何處理。工聯會麥美娟更提到，提名期有可能和政府的「全民強檢」日期重疊。

鄧忍光指，政府會用盡所有的資源及力量，包括社會上的資源，讓疫情得以控制，現階段的考量是，希望參選人都可以讓市民聽到其政策願景，否則選舉公平性會受到考驗。「我哋盡量令件事（特首選舉）如期發生。」

他又指，理論上限聚令每次修改時，都會有些特定場所和活動上的加減，因此即使限聚令仍存在，理論上也未有完全禁止選舉活動。

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參選人已籌經費不能「過渡」 未動用須捐出

有議員關注到，若有選委或候選人確診，當局有何處理方法。鄧忍光指已有預備方案，正如去年立法會選舉的邊境票站，有專用通道予發燒的選民；至於如有候選人確診，他指現時無法例條文阻止其繼續參選。

鄧忍光又指，早前已宣布參選的人士如果已動用選舉經費，在已延後的選舉中可以重新由零計算，不過也要照樣申報已作出的使費；如果參選人曾經公開籌款，就須按法例將未動用的款額，捐給慈善組織，不能「過渡」到在5月8日舉行的選舉。

狄志遠在第二輪提問中建議政府擬備預案，一旦5月情況不理想時，該如何處理。5月8日的確不是一個「必定的最後限期」，雖然在政府的規劃角度有需要定下一個確實選舉日期，現行法例框架內確實可以容許選管會主席在必要時延遲選舉14天，但強調不能輕易啟動。狄志遠指，政府有需要考慮清楚在什麼情況之下需要改變，讓社會「心裡有個底」，鄧忍光表示理解該意見。

委員會主席張宇人表示，已完成提問環節，下次會議將逐條審議法例。