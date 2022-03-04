疫情謠言四起　譚耀宗批造謠者缺乏良知　籲市民警惕勿輕信

第5波新冠疫情肆虐，坊間謠言四起，引起市民恐慌。全國人大常委譚耀宗表示，有一小部份缺乏良知的人編造謠言，製造社會混亂，例如有人捏造立法會秘密投票「突擊封城七日」及連鎖超市將全線停業等，引發食物搶購潮。他指出，全港市民應保持警惕，不輕信謠言，堅決抵制不利抗疫大局的說話。



譚耀宗指，當前是香港抗疫兩年多來最嚴峻的時刻，全體香港市民應當積極響應國家主席習近平的號召，要把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。

他稱，中央對香港疫情的馳援是全面和迅速的，包括派出內地最頂級的抗疫專家和大批醫護、檢測和採樣人員緊急赴港，並按照香港醫療守則開展工作；在各地區組織員工24小時推進方艙醫院和隔離措施等。

但他說，令人憤慨的是「樹欲靜而風不止」，總有一些人不肯善罷甘休，惟恐天下不亂，仍有一小部份缺乏良知的人在藉機生事，透過散布恐慌、編造謠言來製造社會混亂，例如有人捏造立法會秘密投票「突擊封城七日」、連鎖超市將全線停業，以及物資供應鏈將斷裂等謠言，引致大批市民恐慌性地搶購食物和各類日常生活必需品。

▼3月4日 百佳超級市場實施限購▼



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譚耀宗：香港經不起自亂陣服 市民應抵制不利於抗疫說話

譚耀宗指，現在社區每一天都有很多新增感染個案，市面仍然有很多香港市民亟待援助，「香港這個家再經不起造謠抹黑、自亂陣腳、各持己見。各位香港市民必須時刻保持高度警惕，不信謠、不傳謠，堅決抵制不利於抗疫大局的話，堅決阻止不利於團結抗疫的事。」

他提到，目前每一天都有大批抗疫義工不顧自身安危默默地東奔西跑、無私貢獻，還有大批醫護人員、老人院舍、清潔工友、保安衛生，以及物資運輸等來自五湖四海的無名英雄，日以繼夜又夜以繼日地謹守着各自的工作崗位，非常值得敬佩和表揚。