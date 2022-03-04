疫情｜連花清瘟膠囊免費派　每人限兩盒　中午系統未開放已超負荷

本港第5波疫情嚴峻，全港社區抗疫連線將向市民派發由中央提供的5萬盒「連花清瘟膠囊」，今日（4日）中午12時起開放網上登記，先到先得，每人可獲發2盒24粒裝港版「連花清瘟膠囊」，預計有2萬5千人受惠。



然而，系統在開放登記前有大量人湧入登記，超出負荷。全港社區抗疫連線在社交網站表示，連管理人員都無法登入準時開啟系統，一度呼籲公眾暫停進入，明言「否則沒人可進入登記」。其後又發緊急啟示，指網絡十分繁忙，呼籲大家耐心等候。



全港社區抗疫連線表示，為了減少接觸傳播機會，將「點到點」由專人派發「花清瘟膠囊」，申請者網上登記時，需要在18區中選擇所屬區域。今次派發只接受個人登記申請，填報地址必須為私人住宅，每個地址只會獲分配2盒「連花清瘟膠囊」，登記網址可按此。

全港社區抗疫連線指，鑑於「連花清瘟膠囊」數量有限，鼓勵市民在有需要時可與人分享，切勿造成浪費。