林哲玄：私院若收確診者恐爆疫　倡接收其他病患：可騰3,000床位

第5波疫情持續爆發，醫療系統崩潰，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇早前指，希望私家醫院門診接收發燒病人，分擔公立醫院負擔。醫療衞生界立法會議員林哲玄則表示，私家醫院設備不適合治療高風險傳染病人，應接收公立醫院的非新冠患者，否則容易造成醫院大爆發。



安老院舍是今波疫情重災區，社會福利界立法會議員狄志遠稱，目前有3至5成員工因染疫、或成為密切接觸者而無法上班，情況非常惡劣，但他認為港府引入內地人手協助安老院的作用不大，對情況不感樂觀。



倡私院收非新冠患者 料可提供3千床位

林哲玄今日（4日）在電台節目上表示，過去數波疫情期間，已多次向政府反映，應該將公立醫院病情較穩定的非新冠患者轉至私家醫院治療，但一直沒有得到認真對待和處理，直至今波疫情，政府則表示沒有時間處理。

他稱，本港私家醫院約有5,000至6,000個床位，至少可騰空出3,000個床位處理公立醫院的非新冠患者，例如進行癌症和糖尿病治療，以及分娩等。他說，這些病人屬容易受感染人士，應提供一些低風險的地方，供他們進行治療，加上私家醫院設備不適合接收高風險傳染病患者，容易造成院內傳播，導致更多醫護人員染疫，認為不應該將新冠患者轉至私家醫院治療。

他強調，目前大部分私家醫生也在協助抗疫，包括為市民接種疫苗等，也有醫護人員染疫，但政府從來沒有提供支援。

院舍3成至5成員工真空 聘內地醫護不易

狄志遠則形容安老院舍情況十萬火急，已有3成至5成員工因染疫、或成為密切接觸者而無法上班，情況非常惡劣。對於港府在內地聘請護理員來港，狄志遠認為對非政府機構的幫助不大，因為政府要在內地聘請到1,000人並不容易，而且政府表明將先安排有關人手在隔離中心工作，有多餘人手才分配給非政府機構，直言對情況不感樂觀。

他指在聘請本地人手方面，有院舍以3萬5千元至4萬元月薪聘請，仍難以請人，人手短缺問題嚴峻。

患者多居家隔離 津貼要求入院屬過時

政府目前向不享有有薪病假的新冠肺炎患者提供5,000元確診津貼，但要求申請者提供衞生署的確診證明，並須在公立醫院留院治療。狄志遠批評有關要求過時，落後於目前形勢，因為現時政府以快速測試作為確診標準，確診者根本沒有確診報告，加上大部分患者居家隔離，難以符合曾在公立醫院治療的條件。