兩會｜汪洋發表政協常委會工作報告　林建岳：助港抗疫責無旁貸

全國政協會議今天（4日）開幕，全國政協主席汪洋發表全國政協常委會工作報告。全國政協常委林建岳雖然未能到北京出席，今日亦全程聆聽了工作報告，認為明確了工作方向，對國家和香港的未來發展更有信心。



汪洋發表政協常委會工作报告。（新華社）

明確政協委員在香港疫情的責任擔當

林建岳表示，報告為政協工作指明方向，提出要求，明確擔當，凝聚力量，港區委員應該為國家發展、為香港抗疫作出更大的貢獻和承擔。政協委員職責重大，在國家發展進入發展的關鍵階段，在香港面對疫情侵襲的危急時刻，工作報告明確了委員的責任擔當。政協委員更應自覺全力支持、配合國家的發展，積極建言獻策，發揮各自的能力和網絡，為國家發展作出更大貢獻。同時，中央高度關注香港疫情，面對疫情對香港民生造成嚴重損害，政協委員更是責無旁貸，更應主動配合抗疫工作，支持推動特區政府遏止疫情，讓香港早日復常。

要切實提升加強愛國者的政治能力、議政能力、聯繫群眾的能力

其次，林建岳表示國家進入新時代、香港進入全面「愛國者治港」時代，對於愛國者的能力有更高的要求，必須切實加強愛國者的政治能力、議政能力、聯繫群眾的能力。林建岳提到，汪洋在2021年工作報告中肯定了全國政協去年支持落實完善選舉制度、「愛國者治港」的工作，但同時亦要求「進一步提升愛國愛港愛澳力量能力建設」。港區國安法的實施和新選舉制度的建立，為香港創造一個長期穩定的發展環境，開啟了全面落實「愛國者治港」的良政善治新時代。但同時，開啟良政善治需要不斷提升愛國者的能力，配合新時代的管治要求。

推動一帶一路心相通 香港可發揮特殊作用

對於「一帶一路」建設，林建岳指工作報告積極推動「一帶一路」民心相通。汪洋提到要推動「一帶一路」民心相通等深入調研協商，林建岳認為，在「一帶一路」建設以及民心相通的工作上，香港可以發揮特殊的作用。林建岳指，香港是「一帶一路」建設的一個重要節點，在國家「一帶一路」建設以及改革開放中具有獨特的優勢，包括文化交匯、文脈相承的人文優勢。在「一帶一路」走深走實的新階段下，香港更應積極發揮優勢，助力「一帶一路」建設，並作為沿線國家交流的平台，深化各國民心相通。