兩會︱港區人代逾半缺席　馬逢國留深圳延長隔離　吳亮星接任團長

兩會開鑼在即，全國政協會議今日下午（4日）率先在北京開幕，人大會議緊接其後在明天（5日）揭幕。港區人大代表團昨晚召開預備會議，據了解，今年與會的港區人大代表只有17人，請假缺席的達19人。原本任代表團團長的立法會議員馬逢國，因為曾接觸立法會染疫職員，須留在深圳延長隔離而無法參與，副團長黃玉山和盧瑞安同樣告假。



代表團最終選出新正副團長，團長由立法會前議員吳亮星擔任，副團長則是馬豪輝和葉國謙，立法會議員陳勇任新聞發言人。



今次兩會是第十三屆全國人大最後一次全體會議，當中15名人代與港區政協委員，早前集中在深圳隔離，其後直飛北京。期間，全國政協委員施榮懷確診，牽連同車逾十名人代政協未能赴京。當中已請假的人代包括立法會議員廖長江、田北辰、陳曼琪及吳秋北，行政會議召集人陳智思，全國人大常委譚耀宗，以及早前生日宴風波主角洪為民。