兩會｜汪洋鼓勵政協支持完善選舉制度　圍繞港澳青年愛國教育建言

全國政協第十三屆五次會議今午（4日）開幕，全國政協主席汪洋發表講話，提到鼓勵港區委員發聲支持全國人大完善特別行政區選舉制度，推動落實「愛國者治港」根本原則，圍繞港澳青少年愛國主義教育和抗擊疫情等建言，參與舉辦第十三屆海峽論壇·第四屆兩岸基層治理論壇，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼。



汪洋表示，2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。面對複雜嚴峻的國際形勢和艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民，沉著應對百年變局和世紀疫情，隆重慶祝中國共產黨成立一百周年，實現了「十四五」良好開局。

汪洋指出，政協聚焦推動高質量發展，召開構建新發展格局專題議政性常委會會議，就堅持擴大內需戰略基點、打通制約經濟循環的關鍵堵點、保護利用農業種質資源、加快啟動新的國家科技重大專項、強化國家戰略科技力量、粵港澳大灣區發展規劃綱要落實、長江中游城市群協同發展。

他續指，政協以高質量建言服務高質量發展。綜合運用雙週協商、遠程協商、提案辦理協商、對口協商等形式，圍繞促進鄉村醫療衛生健康發展、進一步提升愛國愛港愛澳力量能力建設、仲裁法的修訂、推動「一帶一路」民心相通等深入調研協商。

他提到，加強中華兒女大團結是新時代人民政協的歷史責任，當前，世界百年未有之大變局加速演進，當代中國正經歷人類歷史上最為宏大而獨特的實踐創新，改革發展穩定任務之重、矛盾風險挑戰之多、治國理政考驗之大前所未有，更加需要加強中華兒女大團結，堅持一致性和多樣性統一，有效運用制度優勢尋求最大公約數、畫出最大同心圓，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係的和諧。