學童打針｜民建聯：須大規模到校接種　衞署宜簡化審批勿成絆腳石

第五波疫情迅速擴散，民建聯促請教育局推動學校盡快為學童接種疫苗。民建聯立法會議員周浩鼎表示，該黨已積極在社區舉辦接種疫苗活動，但最後的責任應由教育局進行大規模疫苗接種，同時積極推動學校在特設日子開放校舍舉行接種活動。他建議衞生署簡化批核程序，不要成為疫苗接種計劃的絆腳石。



學童打針供不應求 促簡化流程批出外展接種

民建聯前日與教育局局長楊潤雄視像開會，討論學校開放校舍，提供場地為學生盡快有序接種疫苗。該黨選委界立法會議員郭玲麗指，目前有20多間學校提供地方進行接種疫苗，方便附近的幼稚園及小學學童打針，但有意願參加的學校仍遠不及需求，建議先推動官校協助安排。她說，若果學校學童打針人數未能達至外展注射服務要求，也可安排預約到附近的診所接種。

郭玲麗要求教育局在全民檢測或恢復面授課堂前，收集學童打針或康復學童的數據，以便當局在復課後再安排疫苗接種。

民建聯立法會議員顏汶羽表示，收到不少求助，反映兒童預約接種非常困難。他指民建聯在各區都大力推動學童打疫苗，在九龍東區安排了多場的疫苗接種活動，為2千多名市民打針，3月中也會舉行學童疫苗接種活動。周浩鼎則敦促衛生署簡化流程及要求，盡快批准學校外展接種的申請，以免窒礙進度，不要變成接種疫苗計劃的絆腳石。