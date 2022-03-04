疫情｜工聯會調查：3成半人失業或停工　倡失業現金津貼每月9千元

第5波疫情重挫本港經濟，工聯會上月25至28日進行疫下就業問卷調查，訪問了逾1.6萬名會員，調查結果顯示有超過三成半人受疫情影響「手停口停」，當中逾16%被訪工友更失業/停工超過1年或以上，超過60%人對就業前景不樂觀。



工聯會希望政府增設短期失業或停工現金津貼，每月9,000元，最長為期半年；同時推出更多再培訓課程，協助失業人士轉業，長遠亦應建立失業保障制度。



工聯會的調查顯示，受訪者長期失業或停工問題嚴重，19.3%人仍處於失業狀態，17.5%正面對無薪假或停工，16.7%受訪工友更失業或停工超過1年或以上；政府將為失業人士提供一次性1萬元的失業援助金，但有52.1%受訪者表示幫助不大，主要原因為「無薪假、停工工友未能受惠」、「只屬一次性援助，援助期應延長」等。

工友Sally晉身飲食業多年，現任職酒樓業務專員，原本月薪大概2.1萬元，禁晚市堂食後，她被公司要求輪流半天工作，收入大減，甚至在2月14日開始至今月尾公司需暫停營業，被迫放無薪假，她對現時就業情況有所保留及不樂觀。她在上星期自我檢測確診，需在家居隔離，連帶兒子亦一同感染，政府推出的援助金亦多限制，怕證明困難難以申請，零收入的情況下仍需生計及支付租金，感到非常無奈及無援。

工聯會促請政府加大抗疫基金的涵蓋範圍，擴闊至各行各業，尤其零散工行業、開工不足及停工的工友，並簡化申請程序及放寬申請資格；增設停工或失業現金津貼，每月9,000元，為期半年；津貼、資助應以僱員為申請的主體單位，以及將再培訓津貼提升至每月9,000元，將課程報讀限額增加最少一項等。