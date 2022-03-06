韓正：抗疫不能有厭戰心態　促降長者死亡率　中央具額外支援力量

主管港澳事務的國務院副總理韓正，今早（6日）接見港澳全國政協委員，香港抗疫工作成為焦點。韓正花最多篇幅談及香港疫情，有與會者引述，特區不能對抗疫有「厭戰心態」，強調只要特區政府提出援助要求，中央都會照單全收，政協必須全力配合特區政府投身抗疫。

韓正又指，必須盡快降低長者、幼童的重症及死亡率，加大力度為他們接種疫苗。



確保供港物品充足、價穩

據了解，韓正在會上提到中央會確保對港貨物、食品和商品供應，穩定價格，確保香港市民生活不因疫情受嚴重影響，亦會在人物及物資上全力支持檢測工作。他提到，中央具有額外的後備支援力量，派出的醫療人員具備實戰經驗。全國政協委員吳傑莊會後引述韓正指，中央預備了一套方案，把後備人員預備好，「如果香港有甚麼問題，人是夠的、物資是夠的。」

全國政協委員蘇紹聰指，會面約一個多小時，主要由韓正發言，提及中央非常關心香港疫情和市民生命健康，中央由2月開始馬不停蹄與香港政府對接，中央態度是全力支持香港抗疫工作、有求必應，對特區要求照單全收。

韓正要求降低長者重症及死亡率。（鄭子峰攝）

另一政協委員兼立法會議員蘇長榮引述韓正指，特區不能對抗疫有厭戰心態，強調只要特區政府提出援助要求，中央都會全力支持。蘇長榮認為，韓正講話是要向社會各界，包括特區政府、醫護界和社會，發放要積極抗疫的訊息，當「戰爭」一樣打。