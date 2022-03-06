消息：韓正晤港區政協　中央援港照單全收　質疑私院未治病救人

全國兩會正在北京舉行，主管港澳事務的國務院副總理韓正，今早（6日）在政協禮堂與港澳全國政協委員會面。消息指，韓正會上大篇幅談及疫情，表明中央堅決支持特區政府抗疫工作，保障每名市民性命，須盡快減低長者重症及死亡率。

據了解，韓正指香港疫情嚴重，確診個案突然由幾百飆升至數千，他和國務院港澳辦主任夏寶龍2月中親自到深圳，與特區官員見面，對特區政府的要求「有求必應、照單全收」，重申特區政府要負起抗疫主體責任。

消息又指，韓正特別問及與會者，香港的私人醫療機構是否拒收確診者，他指公營、私營機構都要治病救人，這是醫者職責，強調「人命最重要」。他指武漢爆發疫情時，不論公營、私營醫療機構都參與救治。



中共中央政治局常委、國務院副總理韓正。（新華社）

提3點希望 冀特首選舉有序舉行

全國政協委員李大壯引述韓正指，每個市民的生命一樣重要，但聽聞有私家醫院不接收新冠病人，多名委員其後和應，韓正指這個不可能，有違「白衣使命」，白衣天使的使命是救人，質疑為何要選擇。

消息指，韓正在會上提出三點希望，包括希望委員全力支持特區政府依法施政；希望特首選舉有序、公平舉行；以及融入國家發展大局，在粵港澳大灣區發展中，充分發揮本港金融中心優勢。

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