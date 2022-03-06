兩會︱一文睇清韓正講話內容　質疑私院拒收患者　促解決住房問題

全國兩會正在北京舉行，主管港澳事務的國務院副總理韓正，今早（6日）在政協禮堂與港區全國政協委員會面。近日香港疫情嚴峻，韓正自然花最大篇幅論及，強調中央援港抗疫「有求必應」，更質疑有私家醫院拒收新冠病人，有違醫者職責。

本文整合與會者引述韓正的講話內容，讓讀者了解，中央領導人在關注香港的什麼情況。



▼3月5日 第五波疫情下的香港▼



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1. 須減少長者幼童重症及死亡

據了解，韓正花最多篇幅談及香港疫情，有與會者引述，特區不能對抗疫有「厭戰心態」，強調只要特區政府提出援助要求，中央都會有求必應、照單全收，政協必須全力配合特區政府投身抗疫。韓正又指，必須盡快降低長者、幼童的重症及死亡率，加大力度為他們接種疫苗。

韓正在會上提到，中央具有額外的後備支援力量，派出的醫療人員具備實戰經驗。全國政協委員吳傑莊會後引述韓正指，中央預備了一套方案，把後備人員預備好，「如果香港有甚麼問題，人是夠的、物資是夠的。」

全國政協委員蘇紹聰指，會面約一個多小時，主要由韓正發言，提及中央非常關心香港疫情和市民生命健康。

2. 確保供港貨物穩定

韓正在會上提到中央會確保對港貨物、食品和商品供應，穩定價格，確保香港市民生活不因疫情受嚴重影響，亦會在人物及物資上全力支持檢測工作。

韓正會見港澳政協委員。（央視新聞聯播截圖）

3. 罕有批評私營醫療

韓正在會上特別問及與會者，香港的私人醫療機構是否拒收確診者，委員和應，他指公營、私營機構都要治病救人，這是醫者職責，強調「人命最重要」。他指武漢爆發疫情時，不論公營、私營醫療機構都參與救治。

全國政協委員李大壯引述韓正指，每個市民的生命一樣重要，但聽聞有私家醫院不接收新冠病人，多名委員其後和應，韓正指這個並不可能，有違「白衣使命」，白衣天使的使命是救人，質疑為何要選擇。

值得一提的是，韓正於去年會見港區政協委員時，特別提到每天早上都會看香港新聞，了解香港經濟民生情況，因此近日公立醫院淪陷、確診病人長時間得不到支援、袁國勇批評私家醫院經常將快速測試呈陽性轉介到公立醫院等，相信領導人一一看在眼裡。

4. 理解特首選舉押後 要求做好「頂層設計」

消息指，韓正會上提到特區政府押後特首選舉，中央對此表示支持和理解，指今年是香港回歸25周年，希望特首選舉有序、公平舉行，特別提到港府要做好切實可行的施政綱領、頂層設計，解決房屋問題等深層次矛盾，讓市民「看到希望，得到實惠」。

全國政協委員黃錦輝表示，韓正呼籲委員全力支持特區政府依法施政、全力支持凝聚民心團結做好抗疫工作，亦要用好手上選票、聽取民意和選舉綱領，做好選舉工作，香港亦要主動對接國家發展大局。

有與會者分析，韓正提到要做好「頂層設計」，顯示港府高層欠缺統攬全局、規劃實行之能力。

▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



5. 對「一國兩制」決心堅定不移

韓正指中央對港澳「一國兩制」的決心不會變，尤其是香港實施國安法和「愛國者治」港後，真正落實一國兩制行穩致遠。

韓正亦期望委員支持特區政府依法施政、全力抗疫及融入國家發展大局，包括在粵港澳大灣區發展中，充分發揮本港金融中心優勢。韓正亦講述國家共同富裕政策，處理區域經濟懸殊問題。

6. 再度談及香港房屋問題

繼去年重點談及房屋問題「總要有開始解決的一天」後，韓正今年再次提到香港房屋問題。政協委員林健鋒引述指，韓正提到香港其中一個比較大的問題是住房困難，會產生很多生活問題，要盡快解決，市民才有機會看到他們的未來。