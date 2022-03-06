兩會｜韓正質疑私院拒收患者　劉兆佳：督促港府動員一切力量資源

身兼中央港澳領導工作小組組長的國務院副總理韓正，周日（6日）會見港區全國政協委員，花了大篇幅談及本港疫情，期間他主動問及在場委員，是否有私家醫院不接收新冠病人，質疑這樣做違背「白衣使命」的醫者職責。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，韓正並非有意怪責私營醫院，而是想點出問題，希望特區政府負起責任，統籌私營醫療系統如何發揮好自身角色，減輕公營醫院的負擔，做到國家主席習近平所指的「動員一切可以動員的力量和資源」。



指本港醫療生態長期失衡

劉兆佳接受《香港01》查詢時表示，韓正肯定事前收到研究報告或循其他途徑獲得資訊，得知香港醫療體系有大量資源尚未動用、未投入使用，因為香港醫療生態很特殊，長期都有失衡錯配，九成病人都向公院求醫，但私家醫院人手明顯多很多。

他認為韓正並非怪責私營醫院，而是希望特區政府負起責任，統籌私營醫療系統如何發揮好自身角色：「就算（私家醫院）無法醫治新冠病人，那都要好好分工，發揮公私營協力的作用，政府要想這些問題，不應該受到現有的一堆法律、行政規則、程序束縛。這些才是『動員一切可以動員的力量和資源』。」

不過，劉兆佳同意，即使私家醫院全線投入工作，都未必能百分百應付現時大量確診者的需要，未來不排除需要內地直接派醫護人員來港，用內地的方法做診療工作。

私家醫院聯會稱不會「袖手旁觀」

私家醫院聯會主席何兆煒今日回應傳媒查詢時指，私院在疫情下一直按自身情況，盡可能支援公立醫院，例如為輕症患者看診、初步治療，然後讓其回家，「當然每個醫院有具體條件，但我想私家醫院不會在這疫情下完全袖手旁觀，我看不到有這情況。」

特首選舉因疫情需延期。（資料圖片）

指港府內部「散漫」欠強勢領導

至於韓正提到港府要做好切實可行的施政綱領、頂層設計，解決房屋問題等深層次矛盾，劉兆佳表示，這是對應特區政府的最高層領導，即特首的工作。

他指，中央希望特區政府由最高層領導由上而下，統籌、督促、強勢領導各方面的工作，有總體的規劃，調動政府內部資源，做好重要的工作。不過從近月的抗疫表現來說，中央明顯見到特區政府內部有些「散漫」、效用不顯著的情況，遑論資源協作，「到底在危機出現時，有沒有一個堅強有效的總體指揮工作？有沒有一個明確的領導和問責核心？中央當然認為你（特區政府）沒有做好。」