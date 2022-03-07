兩會｜高永文倡全港禁足9日至14日　單靠目前措施難令疫情受控

香港疫情嚴峻，正在北京出席兩會的全國政協委員、食物及衞生局前局長高永文表示，如果香港稍後推行全民檢測，發現的個案數目一定是天文數字，隔離設施和醫療系統不足以應付，無助遏止疫情，現階段應該集中研究實行全港禁足，將傳播和感染病毒的機會盡量減低，時間由9日至14日都可以接受。

他指政府要訂明獲豁免可外出的人士等，包括維持香港抗疫工作人員，但須加入持續檢測呈陰性的條件，他已向政協提交有關全面禁足的提案。



質疑港府未有強力措施

高永文接受港台訪問時指，香港第五波疫情爆發的導火線源自錯失時機，未有及早用較強烈的社區圍封方式處理葵涌邨的疫情，又說武漢在2020年爆發疫情時封城，需要超過一兩個月控制疫情，反觀香港近日確診個案數目單日達幾萬宗，情況猶如武漢疫情的翻版，但政府近日仍然未有再推行更強而有力的防疫措施。

他認為，除非果斷實行禁足令，將確診數目短時間內壓低，否則依靠目前的社交距離措施和全民檢測，難以令疫情在兩個月內受控，參考港大早前的推算，有可能到下月，本港有近一半人口已受感染，死亡人數並非市民能夠接受，屆時社會也可能要考慮是否已接受西方的「與病毒共存」策略。

國務院副總理韓正日前質疑私家醫院未有接收新冠患者，高永文表示，私營醫護人員積極在社區提供服務，例如協助派發藥物和提供遙距醫學諮詢等，又指私家醫院一般規模小，政府應該與醫院商討在今次疫情擔當的角色，以及研究設施、空間和人手的準備，相信醫院管理層願意配合政府應對疫情。