方艙醫院被指使用率低　韓正：關鍵是高效使用　須減長者幼童病亡

中央援建的青衣方艙醫院上周二投入營運，提供約3900張床位，但至今只有數百人入住，被質疑使用率偏低。主管港澳事務的國務院副總理韓正今早（7日）在北京接見港區人大代表，談及中央援港措施，港區人大代表陳勇引述韓正指，中央一聲令下，一開始打算興建3間方艙醫院，現在增至9間，央企7天內已完成首間方艙醫院，強調關鍵是高效使用。

陳勇表示，領導人的言論體現中央對香港市民的關心，高效使用社區隔離設施也是市民期望。



韓正：抗疫責任不單止特首一人

陳勇引述韓正指，香港疫情令人中央揪心，中央全力支持香港抗擊疫情，對特區要求有求必應，「要多少給多少，馬上過去」。韓正關注長者、幼童情況，指「一老一少」須重點保護，提高疫苗接種，目前香港疫情仍未出現拐點，「關鍵中的關鍵是採取有力、果斷措施，減低病亡，中央在這方面全力支援。」

據與會者引述，韓正指特區政府負起抗疫的主體責任，不單是行政長官一人，而是整個管治團隊的主體責任，要求特區各部門要全力以赴，全體公務員要以老百姓生命健康為重。

國務院副總理韓正。（資料圖片）

保安局昨稱800入住青衣方艙醫院

保安局局長鄧炳強昨日（6日）指，目前有23個社區隔離設施，包括青衣的「方艙醫院」，合共提供16,000個房間或單位，整體入住率是4成。保安局昨晚上回覆查詢指，青衣方艙醫院會分階段逐步開放使用，目前共有700個房間已供隔離人士入住，涉及約800人，稍後將陸續有患者獲安排入住。