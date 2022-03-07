兩會︱韓正關注長者小童病亡　促有力果斷措施推高疫苗接種率

主管港澳事務的國務院副總理韓正，今早（7日）在北京人民大會堂接見港區人大代表。民建聯港區人大代表陳勇、葉國謙下午舉行線上記者會，進一步闡述韓正的講話內容，二人指韓正特別重視近日香港疫情期間，長者及小童的病亡率特別高，要求作有力果斷的措施，盡快提高這兩個群組的疫苗接種率。



未談及動態清零、全民檢測

陳勇表示，民建聯衷心感謝中央對香港的關懷，以及全力支援香港抗疫，尤其見到中央對香港的請求有求必應、照單全收，十分感動，認為世上沒有其他國家中央政府可以對一個地方關懷到這種地步，況且香港特區還不用向中央繳稅。

葉國謙指，韓正今日用約40多分鐘談論中央就香港近期問題的看法，當中最主要是疫情，另外也有一些民生短版、特首選舉等內容。他引述指，韓正對於長者和小童出現感染後病亡率高非常重視，認為其中一個原因在於這兩個組群之前未開始接種疫苗，所以一有感染情況，問題就很大，所以需要盡快提升他們的疫苗接種率，令其一旦染疫後的嚴重性減低。

陳勇補充，韓正的原話是「關鍵的關鍵是防護裡面要有力果斷的措施，減少病亡率」。

未談及全民檢測

被問到有沒有談及動態清零、全民檢測等議題，葉國謙指韓正沒有提到那麼具體，不過已清楚表明原則，是「要以人民的生命安全、健康為最主要的目的，一定要確保市民生命安全」。他指，有關全民檢測的細節，相信衞健委專家會和特區政府仔細討論。