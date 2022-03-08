疫情︱秘書今確診　早前妻子及新聞秘書染疫　聶德權檢測續陰性

政府高官「身邊人」接連感染，公務員事務局局長聶德權的秘書，今日（8日）檢測呈陽性，而聶德權每日快速測試均呈陰性。



▼3月8日 香港市況▼



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公務員事務局表示，該名秘書負責為聶德權提供秘書服務，工作時無須與公眾人士接觸，並且有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。她最近一次上班日期為3月7日。

局方會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關職員接受檢測。

聶德權的妻子在2月24日確診，而新聞秘書則於3月6日確診。聶德權每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。

▼3月8日 屯門翠寧花園第4、5及6座圍封檢測▼



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陳肇始秘書快速測試陽性 陳肇始每日快測陰性

此外，食物及衞生局表示，局長陳肇始的秘書今日快速測試呈陽性。

食衞局表示，該名秘書負責為陳肇始擔任秘書工作，無須與公眾人士接觸，最近沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。她最近一次上班日期為3月4日，同日最後與局長見面。

局方指陳肇始每日均有進行新冠病毒快速測試，所有結果均為陰性。為謹慎起見，陳肇始今早已另外再作專業拭子採樣檢測，化驗結果同樣為陰性。局方已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，相關職員亦會繼續每日進行新冠病毒快速測試。