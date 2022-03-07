疫情︱聶德權：院舍有確診外展打針也不會停　目標「疫苗全覆蓋」

公務員事務局局長聶德權今日（7日）晚上於社交網表示，外展團隊會在兩星期內為全港1,000多間院舍所有合適人士接種新冠疫苗，即使院舍有確診個案，外展接種工作不會停止，目標是做到院舍「疫苗全覆蓋」。



院舍不能以無家屬同意書為由拒絕

聶德權指，今日下午和安老事務委員會主席林正財、食衞局、勞福局、衞生署、社署等多個部門同事，與一眾院舍業界代表和醫療機構負責人召開視像會議，提出大家務必全方位配合，讓外展隊能在兩周內為全港1,000多間院舍所有合適長者及院友，起碼接種第一劑疫苗。

他提到，現時多間院舍出現爆疫，現時分秒必奪，「但我們是不會停止外展接種工作。即使院舍出現確診個案，醫療團隊仍會到場為沒有確診或病徵的院友進行評估及接種。我們會調配一切人力及資源提升院舍接種率，全速救急，這是對減輕重症及死亡風險一個極重要及逼切工作。」他指，長遠目標冀做到院舍「疫苗全覆蓋」，推動所有院友打齊三針，希望社會各方共同努力，為院舍建立保護網。

聶德權又表示會與社署配合，為院舍提供N95口罩和快速抗原測試包，上門打針的醫護團隊亦會有足夠保護裝備。

他強調，政府早前已推出措施，要求家屬在指定時間內回覆是否同意院友打針，只要沒有收到書面反對，就會為院友打針。「我們不會接受院舍在限期完結後，以未收到家屬同意書為由，拒絕讓外展團隊為院友打針的情況，社署作為發牌機構，有監督責任。」