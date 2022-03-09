林鄭一反常態戴口罩開記招　每日講戰況：見唔到我即香港回復正常

特首林鄭月娥今日（3月9日）開始，將每天早上舉辦恆常記者會，解釋最新防疫措施，期間一改過往接近一年的習慣，全程沒有脫下口罩。林鄭形容為加強版的新聞發布工作，除了每周二行政會議前的記者環節外，其餘日子都固定在早上11時召開，由她本人主持，聯同相關局長交代疫情工作進展。



林鄭指自己作為抗疫的主帥，很願意、亦責無旁貸地向社會交代疫情變化，「本人的解說能力會不斷改善，希望準確回應到大家的提問。」她又指希望抗疫戰愈早打贏愈好，那便不用再舉行這類記者會：「所以我相信大家都唔想成日見到我架喇，早啲見唔到我呢，即係香港已經回復返正常嘅生活。」



四時半記招技術性 新安排可提供權威說法

林鄭在記者會打趣指，因為行政會議休會，大家最近「少見咗我一啲。」但未來每天都會恆常有新聞發布會，由她本人主持，林鄭解釋指現時正開打抗疫戰，相信市民希望知道即時「戰情」如何，有什麼因素會影響「戰況」改善，策略上有何變化，而且會切身影響到自己。

林鄭指，每天下午四時半的記者會相對技術性，留意到近日有一些問題超越了他們負責範疇，例如全民檢測。她希望發布會可以澄清坊間謠傳，提供更權威的說法，傳媒也有機會針對抗疫措施提問，歡迎傳媒向政府新聞處反映市民所關注的議題。

林鄭：改善自己解說能力 盼準確回應提問

林鄭指自第5波疫情以來，包括每天下午四時半的疫情記者會在內，已舉行了100場記招，自己都主持過20場：「作為抗疫的主帥，我是很願意、責無旁貸地向社會交代疫情變化。本人的解說能力會不斷改善，希望準確回應到大家的提問。」

林鄭自去年5月以來，出席室內的記者會、以及立法會答問環節時皆沒有戴口罩。今年1月，她回應記者提問時表示不戴口罩並非為了個人，而是履行特首職責，讓市民清楚接收訊息及感受其情緒，所以她只會在向傳媒公開發言及在立法會場合才脫下口罩。