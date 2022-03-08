民建聯早上批港府只派局長接待梁萬年　晚上稱搞錯向林鄭道歉

第五波疫情嚴峻，各政團均提出抗疫建議，不少人更向特首林鄭月娥或主要抗疫官員發信。民建聯今早（8日）舉行記者會，向政府提出建議，並致函林鄭月娥，動員私家醫院全力參與抗疫，但同時批評政府只派局長接待國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年。然而民建聯晚上發出另一則聲明，指信件部份內容不準確，並公開向林鄭月娥鄭重道歉。



3月4日，行政長官林鄭月娥（右一）與國家衞生健康委員會新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年教授（左二）率領的內地專家團會面。（政府新聞處）

民建聯早上向林鄭發送信函，提出多項建議，包括要求完善本港抗疫工作的「頂層設計」、動員私家醫院全力參與抗疫、理順中央政府供港抗疫物資的派發安排，以及加強向安老院舍及各類院舍提供抗疫物資。

聲明指對接工作「已經做到了高度重視和恰如其分」

信函提到「但據了解，目前特區政府只派出局長級代表與梁教授進行工作對接」。民建聯聲明指，經進一步核實，上述文句內容並不正確，也非事實，「實際上，特首及特區政府在接待梁萬年教授及安排對接有關工作上，已經做到了高度重視和恰如其分，梁教授也已在加強抗疫的頂層設計上進行了科學指導」。民建聯指，對此疏漏導致不必要誤會，民建聯深表歉意，特此向林鄭月娥特首表示鄭重道歉，今後定必引以為戒，實事求是。

翻查資料，林鄭以及食衞局局長陳肇始、勞福局局長羅致光、政制局局長曾國衞和醫院管理局行政總裁高拔陞，3月4日曾與梁萬年等內地專家組會面，並集中討論院舍情況。特區政府完全同意內地專家組的意見，林鄭在新聞稿中亦向中央支援表示感謝。

▼民建聯早上發表多項建議▼

