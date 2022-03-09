盛智文認同全民檢測押後　拒答對林鄭連任立場：由選委決定

蘭桂坊集團主席盛智文早前致函特首林鄭月娥，指疫情下高官和專家傳達訊息混亂引起恐慌，又指香港的國際聲譽受到很大損害，擔心大家所認知的「一國兩制」會消失。他今日（3月9日）於網台節目接受民主黨前主席劉慧卿訪問，談到對防疫政策的看法。

盛智文指，長時間的檢疫要求令一些海外企業卻步，不利香港的國際地位，認為在與內地通關及吸引海外人才方面須取得平衡。倘若全民檢測日期真的延後，將是個正確的決定。



一國兩制未消失 盼改善抵港檢疫留人才

近日有消息指全民檢測可能押後，並非本月進行，林鄭月娥今日（9日）見記者時也未能提出具體時間表。盛智文認為如果押後消息屬實，將是「正確的決定」（right decision），又讚揚內地衞健委專家梁萬年的意見十分有幫助，與港府分享很多寶貴的經驗，以及提出應先將工作重點放在防止重症和死亡上。

被問到「一國兩制消失」的說法，他強調現時未發展到這個地步，只是表示不希望出現這種情況。他指香港是國際城市及國際金融中心，如果每次來回動輒要檢疫14至21天、與外國「隔絕」，很難吸引海外企業在香港落戶做生意，因此過去一段時間確實見到一些國際企業人才離港、轉往新加坡等地。他明白港府希望先與內地通關，但總需要取得平衡，才可「救回」很多企業和就業機會，例如會否考慮以「氣泡」等形式，調整抵達人士的檢疫狀況。

盛智文指，這段時間蘭桂坊就和零售市道一樣十分淡靜，受社交距離限制，處所關門的關門，能開門的也只能招待每枱2人，可能整個午市時間只得3枱客人，希望疫情盡快受控。

▼3月8日 疫情下的市況▼



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批謠言散播者「笨蛋」 指林鄭歷經艱難時間

盛智文表示，近日積極就防疫政策發聲是因為希望香港變得更好，深愛香港這個地方，又透露早前去信林鄭翌日對方已回覆他，內容十分充實，有逐點回應其看法，承諾會盡可能跟進其建議：「我相當尊重她，我認識她20年以上」。被問到是否支持特首林鄭月娥連任，盛智文表示不知對方怎麼想，但認為她經歷了相當艱難的時間，參選與否應由她本人決定，並由選委決定是否支持她。

他指現時社會上有恐慌情緒，如果市民從左鄰右里、或者網上聽到一些消息，就很容易信以為真：「我會說，這些人（散播謠言者）真的是『笨蛋』（idiot）。」當中包括有人流傳中央援建方艙醫院的廁所沒間隔等。