專訪｜盛智文：官員專家言論嚇壞人　社會需清晰路向　疫退須開關

本港疫情失控，確診個案幾何級數上升，政府抗疫進退失據備受批評。坊間近日流傳蘭桂坊集團主席盛智文致特首林鄭月娥的信件，批評官員訊息混亂引起市民恐慌，損害香港聲譽，危機是他畢生未見，擔心這次會很實在地傷害香港的社會及經濟。



盛智文接受《香港01》訪問時坦承信件出自其手，因為已經「無得揀，是時候出聲」，自己從未見過香港淪落到這種景況，無論做生意、謀生計都「充滿著沮喪及憂慮。」他點名林鄭、食物及衞生局局長陳肇始就「禁足」各說各樣，加上不同專家幾乎各有一套，嚇壞了香港人，認為現時需要政府自信的帶領及清晰的指示，社會才可以淡定應對。



他認為，由變種病毒OMICRON引起的疫情正在登頂，情況無異於英美，一旦回落會迅速平息。香港封關措施已持續兩年，盛智文認為當今波疫情回落，香港應走重新向世界開放，重啟經濟。



林鄭陳肇始各說一套 盛：最需要可信賴聲音

全民強檢本月推行，隨之而起是封城、禁足風聲四起，盛智文說現時最需要的是一把可以信賴的聲音：「專家又講，不同醫生畀不同意見、不同版本，市民好混亂！」他說這些這些混亂的訊息亦「由政府而來，林鄭咁講，陳肇始又講另一套，嚇怕所有人。依家話9天（全民檢測期），恐慌之下，超市店舖、面包店搶購一空，係任何地方！」

早前有政府消息指，全民強檢正在制定有限度「禁足」細節，林鄭前日稱這些字眼易惹遐想。盛智文批評政府沒交代清晰方向，導致市面「個個都好緊張，但無出路。有人死、有人病，舖頭閂門，我沒見過香港咁樣！」他指Omicron因為傳播力強，所以席捲各區，但港大的模型推算，這波疫情本月中就見頂，「距離依家大約一周到10天，到時確診者升到六位數，根據英美先例，之後會急速退潮。」

強檢須考慮可行性 盛智文：兩天9萬人感疫如何隔離？

盛智文質疑即將進行的全民強檢，指政府必須考慮可行性，他提到目前訊息混亂，最新又有孔繁毅等專家提出下月才實施強檢，說法與政府有出入。他繼而提出過去兩天已有9萬人確診，足以令新增的隔離設施爆滿，屆時強檢完確診者可能數以十萬計，反問「如何隔離？」認為若無可行建議，只會浪費時間。

他說香港密集的居住情況，並不適合長時間「禁足」，反問是否要「一家幾口9天內，都屈在百呎單位？」他認為，強檢後若有大量確診者要被迫居家隔離，老人家及劏房戶都不適宜。

盛智文。（資料圖片）

封關損害香港經濟：終須重新向世界開放

盛智文指，香港已經封關兩年，入境者合共要隔離21天，英美等國航班停飛，已經嚴重傷害經濟。他指相比起一年前，更多國際人士及企業撤離香港，情況正在惡化，尤其最近有「未足一歲的嬰兒被單獨隔離，媽媽不可以陪伴入院」，已經在外媒大字標題報道，香港已經蒙上「污名」。

他說香港是國際城市，終究要「重新向世界開放」，認為在這波疫情回落後應該「與病毒共存」。他指香港過去一直靠著流行病學追蹤，做到「清零」，但現時「不能再照辦煮碗」，因為Omicron傳播得太快，幾乎深入每個社區，「清零以前係可以，但面對Omicron就會出大問題」，明言避無可避，「好似傷風感冒，每年都會回來」，而病毒已在全球傳播，香港不可能永遠關閉邊境，形容是「自然演變」的過程。

現實須「共存」 與「清零」都是政治名詞

盛智文認為，「共存」、「清零」已變成政治體制比拼，而內地「動態清零」很成功，對內地而言「奏效、無問題」，但香港是金融中心，「需要重開，這一波過了高峰，回落之時就是時候開放邊境，恢復正常生活，你都可以話係『動態清零』，只是一個政治名詞。」他憂慮如果Omicron在內地爆發，後果一樣難以想像，引述內地有專家正思考調整政策。

他笑稱香港並非一個國家，「當然要聽老闆說話」，理解要優先考慮與內地通關，認為政府盡力控制好疫情，長遠轉向共存是一個挑戰，必須思考「仲可以封關幾耐」，過程必須科學決策，中國依然需要「一國兩制」下的香港，因此不是政治正確的問題，「而是現實要搵出路、搵解決方法重啟經濟。」