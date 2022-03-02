盛智文批高官專家引恐慌　倡當局釋出明確訊息　制止謠言結束噩夢

食物及衞生局局長陳肇始早前表示，不排除全民檢測期間會禁足，引發市民恐慌，超市出現搶購潮。蘭桂坊集團主席盛智文致函特首林鄭月娥，指目前香港「所謂的」醫學專家和陳肇始幾乎每天都傳出令人困惑的消息，引起社區廣泛恐慌。盛智文稱，他非常擔憂這情況對香港社會和經濟造成真正損害，由於太多的謠言四處流傳，故需要非常明確的訊息，給人們希望和方向，以結束這場噩夢。



他指出，市民和企業都需要清晰方向，而不是恐懼，政府應考慮一些可行的方法，而不是嚇唬香港人，建議政府向公眾表明輕症患者家居隔離的做法合適，令市民感到放心。



全民檢測或發現十萬計病例 倡輕症患者居家隔離

盛智文在信中提到，如果真的想保護市民和企業的剩餘生命，需要考慮一些可行的方法，而不是嚇唬香港人。他指出，全民檢測可能會發現數以十萬計的陽性病例，但香港沒有足夠的隔離設施。

他說，由於疫苗接種率現在非常高，大多數病例可能是輕症或無症狀，目前最大任務是如何保護老年人和高危群組。他認為，輕症患者家居隔離的做法合適，政府必須強調這點，才能讓市民感到更安心。

盛智文：疫情令本港人才外流 非習近平樂見

盛智文又說，目前香港國際聲譽受到很大損害，擔心大家所認知的「一國兩制」會消失，很多人才已經離開香港。他不認為這是國家主席習近平希望見到的情況，因為中國需要一個國際化的香港，而不是另一個擁有700萬人口的城市。

他促請林鄭月娥和特區政府繼續提供正面及有作用的訊息，以消除目前的無助情緒，另外特區政府亦需要派出具政治魅力的人士，向國際社會發放正面訊息，以阻止本港外籍人士外流。