夏寶龍講話｜林建岳：表明中央捍衛一國兩制　林健鋒感動援港抗疫

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶⿓今日（9日）在北京會見港區全國政協委員，強調中央對貫徹實施「⼀國兩制」始終堅定不移。政界回應指，夏寶龍講話反映中央實施「一國兩制」的決心始終如一，香港只要積極發揮「一國兩制」優點，未來必定會更好。



國務院港澳辦主任夏寶龍。（中新社）

林建岳：中央措施保障香港長治久安

全國政協常委林建岳表示，夏寶龍講話表明，中央始終堅定捍衛「一國兩制」，是「一國兩制」的踐行者和捍衛者，不論是出手制定《香港國安法》還是完善香港選舉制度，出發點都是為了「一國兩制」的行穩致遠，保障香港長治久安。他指中央確保「一國兩制」不僅五十年不變，五十年之後也不變，是香港市民的共同訴求和呼聲。香港各界應該抓住新機遇，積極融入國家發展大局，推動「一國兩制」行穩致遠。

中央撐港抗疫「有求必應」 林健鋒：加強香港信心

經民聯立法會議員林健鋒認為，夏寶龍的講話顯示中央全力支持香港抗疫，由專家、物資到運輸，各個環節也是「有求必應」，對香港開出的要求清單「照單全收」，反映中央對香港的深厚情誼及關愛，亦加強了香港抗疫的底氣及信心，「夏主任形容一家人做到的事情都會做，令我好感動，國家視香港如親人、不分彼此。」

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邱達根指支援抗疫彰顯全國同舟共濟

立法會議員邱達根表示，從夏寶龍談話中感受到中央深切關懷香港市民，「義無反顧地在此救亡圖存之際擔當香港的後盾」。邱達根指中央發揮了「一方有難，八方支援」國家制度優勢，緊急援建方艙醫院，啟動跨境鐵路貨運保障供港物資，安排香港安老院舍急需的護理人員等，這些都彰顯了全國上下同舟共濟，團結一心，共克時艱的力量。

自由黨：內地大力援港展示血濃於水

自由黨回應指，衷心感謝集合14個部門250多人組成9個部門「專辦」，在深圳日以繼夜為香港平安而工作，與全國14個省市⾃發積極⽀持香港抗疫，利用海上及陸上運輸渠道，對特區政府和香港市⺠提供源源不絕的⽀持，展示了國家與香港⾎濃於⽔。

工聯會感謝中央對港疫情關愛和支援

工聯會感謝中央政府對香港疫情的關愛和支援，期望在中央大力支援下，香港政府承擔主體責任，盡快完善各項防疫工作；市民亦需好好配合政府政策，積極注射疫苗，切勿放鬆防疫態度，令香港盡快回復正的常生活和工作。

對於夏寶龍提出愛國者要「有格局、有情懷、有擔當、有本領、有履職作為」，工聯會表示會積極作為以實積體現「五有」風範。