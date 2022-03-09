兩會｜夏寶龍引俄烏戰事類比「黑暴」　美國支持並非為香港好

全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（9日）會見港區政協委員，與會的全國政協委員蘇紹聰指夏寶龍席間提及2019年的反修例風波，又以烏克蘭戰事作類比，指美國與西方勢力口頭上支持和平及援助難民，但實際上為烏克蘭提供軍火，並非為烏克蘭好，正如美國支持2019年「黑暴」事件。
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蘇紹聰引述夏寶龍指，當時「黑暴」影響香港穩定，中央都沒有調動軍隊和內地武警，用的是香港資源，例如警隊及法律，是按照「一國兩制」的做法，認為「一國兩制」成功落實。蘇紹聰指，夏寶龍強調中央會尊重香港的高度自治，但當有事情影響香港穩定，中央就會向特首作出指示，希望港府執行，但會尊重香港不同的制度。
有與會人士亦引述夏寶龍，在2019年修例風波中，中央出手不是靠武力，而是法律。
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