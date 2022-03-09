夏寶龍引董建華：港人欠內地同胞一句對不起　兩段話強調中央撐港

全國兩會進入尾聲，全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍今早（9日）會見港區全國政協委員，談及「一國兩制」、「愛國者治港」等議題。多名政協委員引述夏寶龍指，今次香港爆發第五波疫情，中央無怪責香港，全國人民都支持香港，又指假如一國兩制方向行得正確，50年後無需要改變。

有與會者透露，夏寶龍有兩段說話頗有意思，包括他引述全國政協副主席、前特首董建華年前曾跟他說：「香港人欠內地同胞一句對不起」，夏寶龍稱過去幾年香港發生一些事，但中央一直堅定支持香港。



提及港人曾支持汶川救災

夏寶龍在講話中表示，落實中央全面管治權不是代替特區政府的管理，還是要實行高度自治，「50年不變」是一個哲學概念，而不是一個數字，「一國兩制」只要能行穩致遠，按正確方向走下去，就不會變。

有政協引述夏寶龍指，過去幾年香港經歷一些事，提到董建華之前曾在一個場合跟他說，「香港人欠內地同胞一句對不起」，但他強調中央從來支持香港，兩地血濃於水，香港和內地人民是互相依賴的同胞，大家是一家人，這份感情令亂港分子無機可乘，又當到當年汶川大地震，香港很多人參與救災。

立法會議員陳仲尼。（資料圖片）

全國政協委員、立法會議員陳仲尼亦透露，夏寶龍另一段說話令人印象深刻，他提到香港過去發生的事「既有人禍，也有天災」，相信分別指修例風波及新冠疫情，但夏寶龍強調香港有祖國堅強後盾，「任何艱難險阻都能闖過去。」

夏寶龍又指，香港同胞對「一國兩制」不要有任何疑慮」，強調香港實施的普通法、法律制度不會改變，「一國兩制」必定會成功，相信香港「風雨過後必見彩虹」，香港前景一定非常好。