遭「警報」嚇親？林鄭收到覺有啲怪　需要時會再發：有市民話幾好

政府昨日（9日）下午首次以「緊急警示系統」向市民發訊息，指伊利沙伯醫院已更改用途，提醒非確診者勿前赴。由於系統自2020年設立以來初次「響機」，警示聲如同「空襲警報」，引起社會上不同反應，有人質疑該訊息是否有必要用到「緊急警示」，有立法會議員更批評做法如同「狼來了」。

特首林鄭月娥今日（10日）被問到有否必要時，回應指有需要，日後會繼續使用，又引述「一些市民」表示其實這個警示都「幾好」。不過她承認，自己收到訊息時「當刻都可能有啲怪。」



+ 1

手機短訊無法統一發送 需時4小時

林鄭解釋「緊急警示系統」是2020年，立法會批出的「防疫抗疫基金」資助設立，目的是要有系統、可在緊急情況下向市民發放實時公告及訊息。政府過往如要發布緊急公告，主要靠手機短訊，但不足之處是發送到流動電話需時較長，估計約4小時，而且是逐批發送，如果手機用戶使用的是太空卡，更加收不到。

參考其他城市，美國、日本等地都有類似系統，立法會亦同意設立，用區域廣播技術，讓本地2,400萬流動電話用戶在同一時間收到同一訊息。

指伊院屬龍頭醫院 發緊急警示有需要

被問到何時會選擇啟動，林鄭指有程度上的問題，她覺得昨日的情況是適合，因為現時是公共衞生緊急狀態，「伊利沙伯醫院是九龍中的龍頭醫院，是每日醫院管理局7個聯網、17間急症室中，最繁忙的急症室，一間醫院的急症室（工作量）可能已經是整個醫管局處理急症人士的十分之一。」

即使是住在新界的居民，有事時都可能會前往伊院，將伊院變成定點醫院需要消防處配合，但難保市民不知道此安排，因為不是所有人都會看政府記者會，要第一時間讓全港市民得知伊院不收非確診患者，是屬於「可以作緊急警示」，符合當日立法會財委會的使用要求。

緊急警示固然無心理準備：收到都覺「有啲怪」

林鄭指：「當然用第一次，永遠都會有啲唔同反應嘅，你有轉述到一啲反應，我都睇到一啲市民喺其他平台話都『幾好喎，以後慣咗咁樣政府會通知我哋』。」她指，明白到突然手機響10秒而沒心理準備，市民或會有少許焦慮，但市民需要明白作為城市管理手段，他日如有其他緊急事項如治安，「我唔希望有啦，但難保」，有需要作全社會警示，大家就會知道是什麼回事。

被問到有市民因反感而關閉該通知功能，林鄭指：「我當然唔希望市民關閉咗——我唔知可唔可以關閉啦，但如果係刻意關閉呢，就全人類喺香港都收到訊息，佢就收唔到呢個訊息，咁呢個對佢自己一啲都冇利嘅。」她指，其實所有緊急警示都不會有心理準備，「我尋日都收到呀，我做緊電腦（工作）時佢響，果一刻可能係有啲怪，咩事呢？但呢個係好值得做嘅事。」她未有回應是哪個部門要求發出警示。