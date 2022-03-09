沙半山手記｜民建聯質疑接待梁萬年安排　林鄭嬲爆致電李慧琼投訴

第五波疫情失控，負有抗疫主體責任的特區政府萬箭穿心，建制圈子對特首林鄭月娥之表現，可說是一片罵聲，但昨晚政圈卻出現離奇一幕。事緣民建聯昨晨質疑港府只派局長接待「國家級」專家梁萬年，但原來搞錯資料擺烏龍，晚上即發聲明向林鄭公開道歉。

沙半山聽聞，民建聯不足一日急轉彎另有內情，原來林鄭收到信件後大怒，親自致電民建聯主席李慧琼投訴，更驚動全國人大常委、民建聯元老譚耀宗出手調停。



李慧琼向黨友透露：林鄭「非常憤怒」

民建聯4名立法會議員昨日早上舉行視像記者會，提出多項抗疫建議並致函林鄭，包括要求完善抗疫工作的「頂層設計」、動員私家醫院參與抗疫等。信件「出事位」在於質疑港府只派局長與國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年對接，只為對方安排考察及調研行程，「反映當局未有用好中央政府派出的支援，工作思維依然故我，整體抗疫工作的『頂層設計』存在缺陷。」

沙半山聽聞，該信件觸動添馬艦高層神經，事關林鄭早於3月4日已聯同食衞局長陳肇始、勞福局局長羅致光等官員，與梁萬年等內地專家會面，「只派出局長級代表與梁教授進行工作對接」一句不符事實。消息人士透露，林鄭親自致電民建聯主席李慧琼投訴，要求道歉，李慧琼之後向黨友形容，林鄭言談間「非常憤怒」。

▼林鄭月娥3月9日早上主持疫情記者會▼



信件以黨名義發出

值得注意的是，雖然網上記者會由鄭泳舜等4名議員舉行，但信件以「民建聯」名義向林鄭發出。據了解，民建聯現時每周舉行疫情相關記者會，收集、整合黨內意見，再由個別議員為代表對外發佈，今次亦不例外，黨內日後會檢討流程「睇緊啲」。

全國兩會正在北京舉行，中央官員近日已要求各界支持行政長官和特區政府的抗疫工作，民建聯今次擺烏龍，據聞亦驚動正在深圳隔離的人大常委譚耀宗，敦促黨友平息事件，向林鄭道歉。

據聞黨內對道歉一事亦有不同意見，有人認為政府資訊混亂，大部分情況亦只見陳肇始陪同梁萬年視察，但確實陳述有不準確之處，而且大家都明白抗疫最優先，不如快快撲火，集中精力抗疫。今次立法會第一大黨與林鄭月娥擦出火花，消息已迅速傳到京城，成為人大政協茶餘飯後的熱話。

▼3月9日 落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼

