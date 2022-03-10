特首選舉｜政府：5月8日是唯一方案　若再押後或再引用《緊急法》

政府上月宣布引用《緊急情況規例條例》，透過「先訂立，後審議」方式，將原定3月27日的特首選舉，押後至5月8日舉行。立法會相關的小組委員會今日（10日）完成審議，本月25日將向內務委員會提交報告。

政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光在會上重申，5月8日舉行選舉仍是目前唯一方案，萬一其後再有其他變數須再修改選舉日期，或要再次動用《緊急法》。



會上有議員關注到全民檢測對提名期及選舉日的影響，新思維狄志遠指，政府就全民檢測未有時間表，加上疫情複雜嚴峻，萬一到4月3日至16日（新定提名期）疫情還未受控，甚至與檢測日期重疊如何處理。而如果屆時有主要官員參與特首選舉，選舉及防疫工作會否相互影響。

議員關注與強檢撞期 官員參選影響抗疫？

鄧忍光強調，防疫抗疫工作是重中之重，政府屆時有足夠能力舉辦選舉，包括作相應防疫措施，保障選舉順利進行。他又指：「假設我們萬一要再修改這個日期的時候，現在看來，應該都再次用《緊急情況規例（條例）》。」

他指，《緊急法》賦權行政長官會同行政會議，在考慮出現危急情況後作決定，再回到立法會受立法機關監察。鄧重申，5月8日已經成為新的投票日，在《行政長官選舉條例》下，選管會有權按照第21條，因應實際公眾衞生或社會秩序等情況，決定延期選舉14日，但背後法律基礎和《緊急法》並不相同。