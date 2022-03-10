疫情︱中央送4萬盒快測棒、10萬個KN95　唐英年感謝江蘇統戰部

第五波疫情嚴峻，多批中央援港物資陸續到達。香港江蘇社團總會會長唐英年今日代表香港江蘇社團總會，接收江蘇省委統戰部捐贈的抗疫物資，包括4萬盒新冠病毒快速檢測試劑和10萬個KN95口罩。



唐英年代表香港江蘇社團總會，接收江蘇省委統戰部捐贈的抗疫物資。

唐英年說：「總會將繼續發揮江蘇旅港社團『龍頭』作用，團結帶領廣大旅港鄉親，全力支持香港特區政府同心抗疫。」

唐英年補充說，第五波疫情發生以來，香港江蘇社團總會籌集逾8萬盒新冠病毒快速檢測試劑、3,200盒連花清瘟膠囊、1,700盒連花清瘟顆粒、逾20萬個口罩、近千份抗疫食品、2,700份抗疫購物券及7,000枝消毒搓手液等防疫物資，派贈予在港的會員鄉親義工、香港市民、社福機構及學校等組織。此外，香港江蘇社團總會亦組織了一支義工隊，落區協助抗疫，支持特區政府防疫抗疫工作。

唐英年近日在香港收看全國政協會議直播。

政協會議通過涉港決議 唐：非常鼓舞

全國政協會議今日（10日）在北京閉幕，身兼全國政協常委的唐英年今日透過電視直播在港參與。唐英年表示，從政協主席汪洋講話，深切體會政協委員在收官之年要肩負好國家給予的政治任務，努力做好總書記習近平提出「人民政協為人民」的明確要求。

此外，今年全國政協表決通過政治決議，當中提到要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅定落實「愛國者治港」，唐英年感到非常鼓舞。唐英年有信心，可以協助香港特區政府抗疫工作，同時推動香港更好融入國家發展大局，在「十四五」規劃下，發揮好香港中外文化交流中心的角色。