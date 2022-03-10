內地版連花清瘟膠囊是否豁免註冊？　食衞局徐德義在立法會解答

第五波新冠疫情嚴重，染疫市民需要藥物以紓緩病情，「連花清瘟膠囊」是其中之一。然而，「連花」有分香港版和內地版，港版有本港中成藥註冊編號，而內地版則未在香港註冊。



立法會今日（10日）舉會議，議員梁美芬問到內地版本的註冊情況，食物及衞生局副局長徐德義表示，內地版在一個情況之下已獲得豁免註冊。



食衞局副局長徐德義（左二）參與立法會視象會議。（梁美芬影片截圖）

內地認可治新冠 陳凱欣認為香港亦可轄免內地版

近期本港疫情嚴峻，染疫市民需要藥物支援，然而市面藥物一度斷貨。多個政團、議員均透過不同渠道，從內地購買連花清瘟膠囊，但由於內地版「連花」未在香港註冊，部份人士擔心觸犯法例，就算買到藥物亦不敢運回來派發。立法會議員陳凱欣向《香港01》表示，「連花」是內地官方認可的藥物，認為政府應該轄免在港使用，讓市民在中醫指導之下服用。

陳凱欣說，近期市民買不到含撲熱息痛（Paracetamol / Acetaminophen）的西藥，如市面有更多「連花」等中成藥，而成人按中醫建議服用中成藥，可把家中西藥留給兒童。她說，一整粒含撲熱息痛西藥未必適合兒童服用，可按照藥劑師或醫生建議給指定份量，例如將藥丸切開一半或更小，對於整個家庭來說是妥善分配資源的方法。

對於內地版「連花」未註冊，陳凱欣指自己亦有疑問，認為中央援港物資亦有內地版「連花」，是否代表內地版已經豁免註冊可以派發？

▼綠白盒繁體字為港版連花清瘟膠囊，藍白盒簡體字為內地版▼



梁美芬追問 徐德義：中央援港批次已豁免

梁美芬在立法會上向徐德義提出疑問，查詢之前動用《緊急法》為指定事項作出豁免，是否已經豁免內地版的「連花」。

徐德義指，港版「連花」已有註冊，生產商近期大量生產及運來香港，市民可以在市場購買。至於中央政府提供的藥物有內地版「連花」，徐說所有中央提供的支援，包括該藥物批次，都已經豁免註冊。

徐德義表示，政府收到中央支援的藥物後，已經循多個途徑派給有需要的市民。