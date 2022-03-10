「居家自療」過來人　麥美娟康復頻落區　做司機載鄧家彪派物資

第5波疫情嚴峻，數以萬計確診者須居家隔離，工聯會立法會議員麥美娟是其中一員，她兩星期前快測確診，靠著「連花清瘟膠囊」自救，本周一（7日）復工隨即馬不停蹄落區派物資。她早前與黨友鄧家彪在九龍東，上門向確診家庭派發物資，由麥美娟充當「柴可夫」，鄧家彪負責送貨。



鄧家彪呼籲市民加入抗疫義工隊，協助派發物資。新民黨主席葉劉淑儀則聯同商界（三）立法會議員嚴剛，昨日（9日）到在愉景灣派發快速測試包等抗疫物資。



鄧家彪早前全副裝備上陣，戴上口罩、面罩及保護衣，親身向確診家庭送上物資。麥美娟稱，因為鄧家彪沒有車牌，因此由她擔任司機，接戴鄧家彪到九龍東各處派發物資，鄧家彪每次送完貨都要為他全身消毒。

鄧家彪則指，現時有上萬戶家庭在家隔離，有部分能自理或依靠親友，但有很多人感到無助，有市民反映致電政府求助熱線過程痛苦，在目前艱難的情況下，工聯會會盡力協助，呼籲市民加入抗疫義工隊。

葉劉淑儀夥嚴剛愉景灣派物資

葉劉淑儀和嚴剛則到愉景灣派物資，兩人戴上口罩和面罩，先到達愉景北廣場，派發抗疫物資予已登記的長者；隨後再到海澄湖畔二段，以入信箱形式派發抗疫物資，合共派發了600份抗疫物資到住戶信箱。

葉劉淑儀感謝各界捐贈及義工們的幫忙，指新民黨日後如收集到更多抗疫物資，定會不斷走訪各區派發予有需要的市民，與大眾同心抗疫。