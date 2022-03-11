夏寶龍：香港疫情仍嚴峻複雜處高位平台　不能急躁鬆懈　保持冷靜

全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍在北京以視頻會議方式主持召開支援香港抗疫工作第八次協調會。夏寶龍表示，中共總書記習近平和其他中央領導對香港疫情表達關心，是進一步做好支援香港抗疫工作是巨大的鼓勵和鞭策。



他表示，香港疫情還處於高位平台期，形勢仍嚴峻複雜。要加強對疫情形勢的全面、科學、精準研判，既不能急躁，也不能鬆懈。



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援港專班高效率 為港抗疫提供強有力支持

夏寶龍指，專班全體人員要堅決貫徹落實中央決策部署，紮實推進各項工作，在已經取得的成效基礎上，繼續加大力度，全力實現盡快穩控疫情的目標。

夏寶龍在會上說，2月16日成立內地支援香港抗疫專班以來，中央有關部委近百人在深圳集中辦公，廣東省和深圳市有160多人直接參與專班工作，形容正是由於有各有關方面以超常的速度、效率，才為香港抗疫提供了強有力支持和援助，也進一步增強了香港社會戰勝疫情的信心。

做好長期作戰準備 工作方法要精準到位

夏寶龍強調，目前香港疫情還處於高位平台期，形勢仍嚴峻複雜。要加強對疫情形勢的全面、科學、精準研判，既不能急躁，也不能鬆懈，始終保持冷靜頭腦，堅持底線思維，做好長期作戰的思想和工作準備。對於香港抗疫工作，夏寶龍指要注意工作方式方法，像「紮針灸」一樣更加精準、到位。

▼夏寶龍早前召開支援香港抗疫工作協調會▼



「特別是在強化部門間統籌協調」

夏寶龍表示，要持續支持特區政府擔起主題責任，切實發揮組織領導作用，特別是在強化部門間統籌協調、全面提升救治能力、改善中央援港物資派發和統籌用好中央援建隔離設施等方面不斷改進工作。要進一步動員社會力量參與抗疫，大力宣傳抗疫中湧現的好人好事，不斷匯聚同心抗疫的強大正能量。

此外，夏寶龍亦表示要始終繃緊鬥爭這根弦，對各種干擾破壞活動堅決依法處置，對各種抹黑詆譭言行予以深入揭批，絕不允許其干擾香港抗疫工作大局，決不允許其破壞社會穩定大局。要持之不懈抓落實，對既定的決策部署、工作方案建立台帳一項一項加以完成，對遇到的困難想方設法加以克服，奮力奪取香港抗疫鬥爭新勝利。

港澳辦主任夏寶龍2月起多次主持支援香港抗疫會議抗疫工作協調會。（資料圖片）

夏在上次會議提出 港府要以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言

夏寶龍在2月17日起多次主持支援香港抗疫會議抗疫工作協調會，聽取各工作組的工作匯報，及研究各項援港措施部署。例如第二次會議就研究援建方艙醫院、調撥醫療物資、選派醫務人員來港協助核酸採樣，以及保障供港生活物資順暢等工作。夏寶龍在多次會議中，肯定了工作專班的成效。

至於3月4日第七次會議，夏寶龍提出「要全力支持特區政府進一步加強對防疫抗疫工作的有效統籌，切實履行好主體責任，特區政府的負責官員要勇於擔當、勇挑重擔、發揮好組織領導作用，以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言」，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為是對特區政府相當嚴厲的警告。