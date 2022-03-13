清洪致函林鄭：香港面臨史無前例重大慘劇　促制定未來共存路線圖

第五波疫情大爆發，港府表現備受批評，資深大律師清洪今日（13日）報章撰文致函特首林鄭月娥，指幾乎所有與他相識並交談過的人士當中，沒有任何人支持林鄭目前處理手法，「各人對閣下的非議範圍極廣，但基本上皆可歸結為一點，若清零政策要取得成功，必須獲得社會的明確支持，而這正是現時所缺乏的。」

他指目前最重要是為全體市民接種疫苗，以及為與新冠病毒「共存」的未來制定路線圖。



指當初應強制院舍人士打針

清洪以「給特首致函」為題在《星島日報》撰文，指多年來香港市民承受過各種苦難、悲劇，日積月累的經驗讓社會變得善於隨機應變，如2003年的「沙士」危機、1967年及2019年的暴亂等。他形容，2022年的香港正面臨一場史無前例的重大慘劇，疫情對社會福祉、商事貿易、醫療服務甚至精神健康的損害正不斷加深，人們認為政府不幸地未有作出正確決定。

他指疫情初期，清零政策效果斐然，感染人數接近於零，並提供了為全體市民接種疫苗的理想時機，「遺憾的是，疫苗接種計畫被指有欠積極，清零政策的成功無意中誤導了市民，讓他們相信沒有接種疫苗的必要。市民誤信新冠病毒會如『沙士』般被根除並消失無蹤，亦錯誤地質疑疫苗的功效。如今看來，院舍人士亦未被充分警告沒有接種疫苗的風險，也許當初應以某種方式強制接種。」

清洪強調，無意對清零政策提出異議，本港只有採納內地實行的政策，畢竟香港是中國不可分割的一部分，讓他倍感憂慮的是近數星期政府一直發放雜亂訊息。

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稱身邊無人支持林鄭處理疫情手法

清洪表示，清楚知道林鄭日以繼夜地埋首苦幹，試圖解決跟消零政策相關的無數難題，「本人亦明白當並非坐在駕駛座上及不得不在布滿地雷的道路上行車時，從旁指手劃腳實在輕而易舉。」不過，清洪稱為「開誠布公」，「本人不得不告知閣下，幾乎於所有跟本人相識且交談過的人士當中，沒有任何人支持閣下目前的處理手法。各人對閣下的非議範圍極廣，但基本上皆可歸結為一點，若清零政策要取得成功，必須獲得社會的明確支持，而這正是現時所缺乏的。」

他引述盛智文所言，市民「需要明確資訊而非恐懼」，許多人相信於近數月來，社會已浪費了許多寶貴時間。他認為，目前最優先事項是為全體市民接種疫苗，以及為與新冠病毒共存的未來制定路線圖。