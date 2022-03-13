疫情｜麥美娟早前染疫至今未獲衞生署聯絡　倡指定診所增設長者籌

第五波疫情持續，早前染疫已康復的工聯會立法會議員麥美娟表示，呈報至今未獲衞生署聯絡，理解市民感徬徨無助。她又建議醫管局在新冠患者的「指定診所」增設長者籌，確保每區的診所都有足夠名額，否則很多患者會錯過求醫的最佳時機。



麥美娟和家人上月中下旬確診，估計源頭為其父到訪時傳染。她2月24日進行核酸檢測，結果呈陽性並出現病徵，但呈報後，至今未有衛生署人員聯絡她。其父則於遞交深喉唾液樣本後第9日才收到陽性報告，再過兩日才接到當局來電，惟爸爸當時已康復。

麥美娟在電台節目表示，得悉不少市民全家感染，失去支援，為購買所需被迫出門，且熱線長期不通，理解市民徬徨無助。她促政府盡快動員各界力量，指即使有充裕物資亦要有人送上。

對於港府於內地招聘人手來港支援抗疫，麥美娟指過程不太順利，千個名額僅數十人應徵，促請當局向中央要求派照顧員來港協助醫護工作及院舍照顧，因招聘方法明顯不可行。

麥美娟又建議，醫管局應增加新冠患者指定診所的名額，同時增設長者籌，做到及時診治和提供藥物。她提到當局月底將有20萬劑新藥，但問題在於派送速度，指新藥須於發病5日內服用才達最佳效能，憂慮當局能否及時調配人手發放藥物。

狄志遠：社福界如在地獄邊緣工作

狄志遠表示，雖然政府強調有充裕物資，但地區感到有落差，他認為問題在於人手不足而非物資，促政府盡快動員更多人，組織地區網絡，讓政府專員與民間團體合作，將政府物資派送到有需要市民手上。

他形容社福界過去十日因設備及人手不足，如同在地獄邊緣工作，批評政府未有及早部署，各部門只互相推卸責任，民間只能自救。他指當局不在作戰狀態，政策仍在逐步評估風險、開會、訂立指引，促請政府給予具體目標，如動態清零何時達到、甚麼情況下能復工通關、疫情受控後的零星個案處理方法等。