深圳速封城全民檢測　譚耀宗指兩地情況不同　劉兆佳：港府應反省

港府原定3月推行全民強制檢測，但一直只聞樓梯響，反觀近日爆發疫情的深圳，昨日（13日）已宣布「封城」7日，巴士、鐵路停運，進行三輪全民檢測。正在深圳隔離的全國人大常委譚耀宗表示，香港與深圳情況不同，例如深圳網購和外賣業務發達，當局亦掌握所有居民的資料，不能與香港直接比較。他建議香港參考深圳做法，透過電話短訊，發放一問一答形式的資訊，釋除市民憂慮。



全國港澳研究會副會長劉兆佳則指，深圳快速應對疫情，無疑令內地人對香港政府辦事能力、制度留下不好印象。他稱港府目前抗疫不清晰，欠缺路線圖，須借鑑內地做法，港府應作出反省。



譚耀宗：內地掌握居民資料 港暫不適合全民強檢

譚耀宗接受查詢時指，近日深圳的確診個案，因為香港疫情而有所增加，深圳當局早前在高危地區已連續10日進行強制檢測，不過由於疫情範圍廣闊，亦希望在初期進行全民檢測，立即截斷傳播鏈。他稱，香港與內地情況不同，不能直接比較，例如內地送外賣、網購等行業盛行，市民能輕易在家購買日用品和藥物，而香港則無法做到。

他續指，內地過往有進行全民檢測的經驗，深圳當局掌握所有居民的資料，市民不用再登記，亦有街道辦、防控辦等協助，加上日前深圳已在多區進行強制檢制，在各區也設有檢測站，因此能在短時間內推行全民檢測。

譚耀宗提到，深圳當局透過手機短訊，發放一問一答形式的資訊，能回應市民的疑慮，但香港只透過官員在記者會發言，再由傳媒作選擇性報道，不能達至此效果，建議香港參考深圳做法。他指，目前香港疫情大爆發，不適合進行全民檢測，若當初在疫情爆發初期進行，相信能有效截斷傳播鏈。

梁志祥：深圳處事果斷 香港應盡快全民檢測

同樣正在深圳隔離的全國政協委員、民建聯梁志祥認為，香港應參考深圳針對性封城的做法，市民仍可到超級市場購買，除抗疫人員外，所有人在家工作，除4個高風險地區不可隨便出行外，其他地區市民也可乘坐的士、網約車和私家車出行。

他表示，剛宣布封城消息，深圳也出現搶購潮，不過只屬短暫現象，因深圳當局處理較果斷，很快便公布詳情，並向市民保證有足夠物資。他指，內地政府的消息不會走漏，亦減少誤傳消息的機會。他稱深圳進行針對性全民檢測，4個高風險地區每日1檢，而其他地區則隔日1檢，可減少全民檢測所需人手。

梁志祥認為，香港已錯過全民檢測的最佳時機，但也應該盡快進行全民檢測，同時做好居家隔離的配套。對於有指政府擬待疫情回落時才進行全民檢測，他質疑政府難以判斷何時才是適合時機，擔心再拖拖拉拉，最終會變成「全民中招」，變相是採用歐美國家的「與病毒共存」策略。

黎棟國。（資料圖片）

黎棟國：內地人習慣封城 香港難一朝一夕改變

前保安局局長、新民黨立法會議員黎棟國表示，內地早已建立全民檢測系統，深圳檢測能力遠高於香港，加上內地制度服從性和效率較香港高，內地市民亦習慣「封城」和全民檢測的措施，即使封城前市面情況也是井井有條，但港人的生活習慣和環境與內地完全不同，不習慣封城等措施，不能與內地直接比較，「幾百萬人要改都唔係一朝一夕改到。」

他提到，內地動員和組織公務員的效率較香港高，除抗疫人員外，其他公務員均居家辦公，或就地轉為社區志願者，為所居住的地區服務。

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：內地人對港府辦事能力印象差

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，香港爆發第五波疫情初期，已經需要進行全民檢測，現時已錯失黃金機會，相反深圳近日出現個案，即快速封城、推行全民強制檢測應對，無疑令內地人對香港政府辦事能力、制度留下不好印象。

他指內地的執行力、動員力、組織性，都是香港不能比擬，香港追求的亦未必是深圳速度，但香港人口比深圳少近一倍，又有充足時間籌備，其實可以做得更好，關鍵是政府抗疫目前不清晰，欠缺路線圖、時間表之餘，「最重要是魄力、膽識」，認為港府須借鑑內地做法，「反省一下」。