港股波動｜俄烏戰爭引發金融動盪　學者：香港要為國際衝突設預案

俄烏戰爭持續半個月，美國雖然沒有出兵，但在金融市場制裁俄羅斯。國際局勢風雲變色，全球金融市場動盪，港股以至港匯亦不能避免。有學者指，隨着國際衝突升級，香港無可避免受到衝擊，要提早設下預案來應對。



林鄭：國際金融市場受衝擊 香港不能置身事外

行政長官林鄭月娥在今日（16日）在記者會上表示，現時全世界處於非常不穩定的局面，受地緣政治影響，出現近乎戰爭的局面，各地金融市場無可避免受到衝擊。香港作為國際金融中心不能置身事外，強調最重要的是金融穩定及市場監督，兩方面均沒有受近日股市波動影響。

金融市場波動，國務院副總理劉鶴昨日召開金融穩定發展委員會專題會議，對於中概股問題，會議提到中美雙方監管機構保持良好溝通，已取得積極進展，正致力形成具體合作方案，中國政府繼續支持各類企業到境外上市。會議指出，關於香港金融市場穩定問題，內地與香港兩地監管機構，要加強溝通協作，午後港股大幅回升。

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：香港在資金進出中國有重要角色

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，近年香港在內地經濟發展上扮演重要角色，包括為內地市場引入外資，協助中國資本「走出去」。而美國早前打壓在美上市中資公司，這些公司從美國市場退市後，香港就成為他們重新上市的重要市場。

劉兆佳指，香港對人民幣國際化有重要作用，香港作為人民幣主要離岸中心，可協助中央測試人民幣國際化的秩序和風險，以制定更有效的策略。

近年內地將香港納入大灣區和「一帶一路」等發展規劃，劉兆佳指這是中央借助香港對外融資的例子，而在緊密發展下，大灣區城市的金融監管亦提升至接近香港。

劉兆佳：開放型經濟無可避免受外圍衝擊

然而，正因為香港作為國際金融中心的角色如此重要，加上是開放型經濟體，劉兆佳指國際衝突特別是涉及中國和美國時，無可避免會受到衝擊。他表示，香港的國際金融中心地位，某程度上是全球協作的結果，當中包括聯繫匯率與美元掛鈎，而國際貿易使用美元。過去中美關係良好，香港的金融市場穩定，但劉兆佳指近期美國對俄制裁採用了前所未有的手段，包括沒收或凍結俄國政府和私人資產，必定會影響人們對美元的信心，間接影響香港以美元為中心的貿易。

全球商品多以美元計價，如中美發生衝突並燃燒至金融層面，本港金融市場必定會受到衝擊。（資料圖片）

增加非美元計價貿易 降低大型金融衝擊影響

近年中美時有衝突，中資機構較難得到歐美融資，劉兆佳認為，香港要有危機意識和預案，萬一中美發生嚴重衝突亦能妥善應對。他說，美國對俄制裁之中以美元為武器，料會削弱美元國際地位。如出現中美衝突，金融勢必發生去全球化，香港要及早準備預案。

劉兆佳指，中美衝突的預期下，中國無可避免要減低從外匯儲備到商品貿易對美元的依賴，香港能承擔更多以人民幣貿易的角色，增加更多非美元計價交易。他表示，香港要與中央緊密合作，以預備大型金融衝擊。