疫情傳內地　林鄭：兩地封關中央不樂見　深圳若收緊通關全力配合

香港第五波疫情橫行，導致輸入內地的確診個案有所增加。特首林鄭月娥今早（16日）出席例行抗疫記者會時，被問到會否更嚴厲限制市民過關，她指中央非常明白和支持香港，相信內地不希望看到深圳與香港封關。



她表示，深圳若要封關截斷傳播、禁止所有港人入境是輕而易舉，但深圳並沒有這樣做。不過，在維持現行某程度人員來往的基礎上，如果深圳收緊對過關港人的要求，例如提交24小時內核酸檢測陰性結果，取代目前48小時內結果，亦是很合理的要求，特區政府會全力配合和支持。



對於近日股市波動，林鄭月娥說受到地緣政治影響，強調本港金融系統穩定。



林鄭指，如果深圳收緊對過關港人的要求，例如提交24小時內核酸檢測陰性結果，亦是很合理的要求。

若深圳收緊通關亦屬合理 舉例24小時內檢測

有記者問到，深圳和上海近日從香港輸入確診個案增加，中央對此有否表示憂慮，以及香港及深圳會否推出更嚴厲過關限制。林鄭回應指，中央極度明白和支持香港，深圳若要禁止港人前赴可以輕易封關，但深圳並沒有這樣做，相信中央也不希望看到這情況發生。她稱，目前仍有一定人流由香港前赴深圳，若深圳當局希望將原來48小時內核酸檢測陰性的要求，收緊至24小時內，她認為是合理要求，特區政府會全力配合和支持。

她續指，廣東省和深圳官員都確保內地供港鮮活食品供應穩定，但特區政府必須尋找更多運輸方式，因此除了8,000名跨境司機輸送貨物外，目前也透過水路和貨車運送食品。

單日股市跌逾千點 林鄭：市場監督金融穩定

被問到近日本港股市出現大波動，出現單日逾千點跌幅，特區政府如何研判形勢及穩定市場。林鄭說，現時全世界處於非常不穩定的局面，受地緣政治影響，出現近乎戰爭的局面，各地金融市場無可避免受到衝擊。香港作為國際金融中心不能置身事外，強調最重要的是金融穩定及市場監督，兩方面均沒有受近日股市波動影響。

她指本港金融制度、港元和市場監督穩定，稍後財政司司長或會作更詳細研判。