譚耀宗：內地防疫比港更有預見性　如特首選舉再有變將依憲法處理

民建聯今日（16日）舉行「全國兩會線上分享會」，全國人大常委譚耀宗表示，對援助香港防疫工作「有求必應」是中央的重要承諾，又強調深圳近日封城不會影響供港物資供應。他特別提到，內地與香港的防控疫情比較起來，內地比香港更有「預見性」。



譚：新選委會組成非常合乎「愛國者治港」

譚耀宗簡介本年人大常委會報告確立了「全過程人民民主」的重要性，亦即以人民為中心、堅持人民至上，有別於西方式民主，「民主」不能理解成「競爭性選舉」，而是重視選舉之後的治理，並擴闊人民參與國家立法過程的管道。

今年兩會亦通過了修改人大代表選舉辦法，由選舉委員會內的中國公民委員，選出下一屆港區人大代表，相比起以往的選舉，約200名泛民人士被除名，不能再加入選舉會議。

譚耀宗指，改動的總體指導原則是要堅決落實「愛國者治港」，選委會成員只要是中國公民，沒有犯下與國家安全有牴觸的罪行，就可成為選舉會議成員。他指，因為現時的選委會組成，已非常符合「愛國者治港」原則，由他們擔任選舉會議是適合的，日後選舉會議的構成都會和選委會掛勾。港區人代參選人要取得15個以上選民提名，比以往10個為多。

指深圳封城不影響供港物資 內地防疫「預見性」較好

被問到內地現時疫情開始上升，會否影響對港支援、抗疫有哪些經驗值得香港借鏡，譚耀宗重申中央領導人已清晰表明對香港抗疫工作「有求必應」是重要承諾，近日深圳的封城行動也沒有影響供港物資供應。

他又指，內地比較上來說「好多嘢預見性比較好，知道疫情會嚟，可能會愈來愈緊要，會預早及時採取措施，唔會等。」他以深圳封城為例，有60多宗新增個案就及早封城檢測，因為當局判斷個案「散到好開」，又有源頭不明個案，所以及早解決，正如香港第五波疫情一開始只發現望月樓群組，但不料已在社區上廣泛傳播。

另一港區人大代表、民建聯副主席陳勇補充，內地對於防疫工作採取的是「大概率思維」，以通俗的說法即是「殺雞都要用牛刀」，寧願多做。

譚耀宗指，現時不清楚特首選舉安排，但相信如有變化中央將按憲法及基本法處理。（資料圖片）

特首選舉如有變化 中央將按憲法及基本法處理

今屆行政長官選舉押後至5月8日舉行，特首林鄭月娥今早表示，《基本法》規定行政長官的任期為5年，如要再次押後特首選舉，這並非特區政府能力可以處理。

譚耀宗指，按照《基本法》，現屆行政長官任期至6月底屆滿，如果有變化，中央會按照憲法和《基本法》規定處理，但暫時不清楚相關安排。被問到全民強制檢測在稍後疫情回落時進行，譚耀宗指政府未決定何時落實全民檢測，不便代政府回應。