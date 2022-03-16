林鄭回應馬時亨批評：特區之首虛心接受　特首戰若再押後須看中央

特首選舉因應疫情押後至5月8日，提名期下月3日展開。特首林鄭月娥今早（16日）出席例行抗疫記者會，被問到會否再次押後特首選舉，她稱再次押後選舉比上次困難，不可能是特區政府自行決定，目前未能交代會否押後選舉。



對於財經事務及庫務局前局長馬時亨批評政府抗疫行政失當，林鄭月娥指，理解關心香港的人會批評政府，她會虛心接受批評，督促團隊做好抗疫工作。



馬時亨批行政失當 林鄭：虛心接受批評

馬時亨昨日（15日）在報章撰文，批評今次抗疫戰中暴露出種種行政失當，令人對政府的信心減弱，又指政府新一任掌舵人尤為任重道遠。林鄭月娥回應指，第五波疫情嚴峻程度，可見於每日確診及死亡數字，所有關心香港的人批評政府都是完全可以理解。

我個人作為特區政府之首，亦都可以接受（批評），所以我只係好虛心咁繼續接受大家嘅批評，然後好努力咁繼續督促我嘅團隊，盡佢哋最大努力去抗疫。呢個係我惟一依家擺喺心裡面嘅事，無諗緊其他嘢。 林鄭月娥 回應馬時亨撰文批評

林鄭指，若再押後特首選舉並非港府決定，「點處理講唔到畀大家聽」。

再押後特首戰非港府決定：點處理講唔到畀大家聽

林鄭月娥指，上次押後特首選舉的決定已是非常困難，再次押後選舉，意味著會縮短來屆政府組班時間，愈押後就愈縮短候任行政長官工作時間，但從法律上仍有押後空間，可以透過《緊急法》再押後。不過，《基本法》規定特首任期為5年，選舉若要再三押後，就不是特區可以決定，要交由中央處理，因為特區不能沒有首長，屆時如何處理「講唔到畀大家聽」。

她稱上次押後選舉，是由自己向中央提出報告，並獲中央贊成，若再考慮押後都會與中央商討，不可能是特區自行決定。